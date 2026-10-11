國際刑事法院又遭美制裁！前任法官皮萊剛拿下諾貝爾和平獎 白宮就出手

國際刑事法院（ICC）前任法官皮萊成為2026年諾貝爾和平獎得主後，川普政府隨即宣布對ICC祭出新一波大規模制裁，切斷了國際刑事法院使用美國金融服務、科技公司的管道，甚至禁止使用美元，可能嚴重癱瘓ICC運作，並再度加劇美國與歐洲之間的緊張關係。

ICC位於荷蘭海牙，約有來自100個國家的900名員工，負責追訴涉嫌犯下全球最嚴重罪行的人士，包括戰爭罪、危害人類罪及種族滅絕罪。

ICC遵循嚴格的互補性原則，也就是只有在嫌疑人所屬國家不願或無法自行審理案件時才會介入。

自成立以來，ICC已判決15人有罪，另有四人獲判無罪。批評者認為，ICC過度集中調查非洲發生的戰爭罪，但未能將主要政治領袖定罪。

根據最新制裁規定，與ICC有往來的美國公司與個人，將有六個月期限清算並結束相關業務。

川普政府先前已多次制裁ICC高階官員，但最新宣布的制裁措施進一步將矛頭指向整個機構。

ICC官員擔心，制裁可能影響他們使用銀行、信用卡、保險，尤其是科技系統的能力，因為ICC高度依賴美國系統。

若制裁範圍擴大至整個機構，ICC是否能支付員工薪資、派員出國調查、保護證人，甚至維持拘留設施運作，都將面臨考驗。

對於華府宣布制裁，荷蘭總理葉騰表示，將採取「一切必要手段」，確保ICC能繼續運作。

歐聯執委會可能採取的措施之一，是啟動稱為「阻斷機制」的法律工具，禁止歐洲企業遵守美國制裁措施，讓歐盟有機會減輕部分制裁衝擊。

葉騰也說，制裁生效前有六個月的緩衝期，應利用這段時間與華府展開對話，「這將給我們充裕的時間」。

川普9日在真實社群發文，批評挪威諾貝爾委員會將今年諾貝爾和平獎頒給曾任ICC法官的南非律師皮萊。川普還聲稱，中國與台灣等熱點地區之所以沒有爆發戰爭，完全是因為他與美國。

川普同日宣布電視評論員札卡里亞（Katie Zacharia）接任白宮新聞秘書。川普形容她是MAGA鐵粉。美媒引述知情人士的說法，她符合川普的發言人形象，面試中一路「過關斬將」。