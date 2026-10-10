皮萊獲諾貝爾和平獎 籲捍衛國際法防止強權凌駕法律

諾貝爾和平獎得主、南非資深法官皮萊於今天獲獎後發表感言表示，國際法與人權正面臨重大政治攻擊，尤其國際刑事法院遭受的壓力日益加劇。她呼籲國際社會團結捍衛法治與獨立司法，避免世界重返強權決定正義、法律無法平等保障所有人的局面。

皮萊（Navanethem Pillay）發表獲獎感言時，首先將這份殊榮獻給所有國際罪行的倖存者，以及投身國際司法工作、捍衛國際正義的人士。她肯定這些人士以同理心與勇氣持續努力，確保罪犯不會逍遙法外。

她接著指出，當前國際法與人權正遭受重大政治攻擊，此項危機在國際刑事法院（International CriminalCourt）尤其明顯。她引述諾貝爾委員會的說法表示：「一個能夠對戰爭犯究責、讓受害者獲得正義的國際法律體系，是實現和平世界的先決條件。」

皮萊獲知得獎消息時，正身處曾舉行二戰後紐倫堡審判的第600號法庭，此審判是確立追究個人國際罪行責任的重要歷史先例。

皮萊表示，紐倫堡審判的歷史經驗令她更加擔憂當前削弱國際刑事司法的行動。她也警告，這些行動不僅危害了國際社會自該審判以來取得的進展，也可能使世界重返強權決定正義、法律無法平等保障所有人的時代。

她強調，這次獲獎更加堅定她捍衛法治與獨立法院的信念。她認為國際法律秩序應建立在一致的原則上，而非選擇性適用；國際社會不能因政治利益或權力差異，決定哪些受害者值得獲得正義。

回顧數十年的司法與人權工作，皮萊表示，她始終致力於促進並保障每一個人的平等尊嚴，尤其是婦女與兒童的權利。

皮萊最後呼籲，國際社會應繼續履行「聯合國憲章」所載「欲免後世再遭戰禍」的承諾。她說，這不僅是對國際罪行受害者與倖存者的責任，也是對當代兒童及未來世代應有的承諾。