南非法官皮萊獲諾貝爾和平獎 川普轉發貼文痛批

在南非法官皮萊（Navanethem Pillay）今天獲得諾貝爾和平獎後，美國總統川普在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）轉發貼文批評這項決定。

英國「獨立報」（Independent）報導，川普轉發其前律師熊恩（David Schoen）的貼文。2021年1月6日美國國會大廈遭攻擊事件後，川普曾接受參議院彈劾審訊，熊恩當時為川普辯護。

熊恩發文寫道：「今天，諾貝爾委員會的決定讓自己顏面盡失，無可挽回，也羞辱了這個昔日崇高的諾貝爾和平獎，將獎項頒給聯合國的皮萊。」

他指出：「皮萊毫不掩飾她對美國和以色列的敵意。她任職期間讚揚恐怖分子，並給予哈瑪斯（Hamas）獎勵。她進行了一場虛假的『調查』，宣稱以色列犯下種族滅絕罪，並呼籲起訴。」

熊恩提及：「她在任何正常領域都沒有公信力，從未為促進和平做過任何事，所作所為反而背道而馳。」