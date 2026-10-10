人權法官 南非皮萊獲諾貝爾和平獎

年度諾貝爾和平獎得主九日揭曉，由八十五歲的印度坦米爾裔南非人權律師、國際刑事法院（ＩＣＣ）前法官皮萊獨得。對美國總統川普再次無緣這項殊榮，皮萊在社媒Ｘ的短片戲稱，「要是大家的掌聲再多一點，我可能就會和川普分享這個獎項」。

據諾貝爾獎官網，皮萊藉由非凡勇氣和正直，引領全球邁向更完善的法律秩序，並在確保戰爭罪、違反人道罪及種族滅絕罪被起訴上，發揮關鍵作用；以和平獎表彰她為了促進和平及國際法體系做出的貢獻。據國際特赦組織（ＡＩ）總會祕書長卡拉馬爾德發布的上述短片，皮萊直呼當她聽到獲獎時，直覺認為一定是開玩笑，「我是律師與法官出身，還是想查證一下（是否屬實）」。

挪威諾貝爾委員會肯定皮萊大幅拓展國際法的適用範圍與影響力，讚許她在多起具歷史意義的國際司法案件，展現法律能有助預防戰爭和暴力。

該委員會提醒，鑒於當前全球面臨攸關存亡的重大挑戰，戰爭及衝突的次數達多年來少見高點。因此國際法不再只是維護和平和安全的輔助工具，而是不可或缺的基石。

該委員會希望憑藉表彰皮萊提醒世人，無論在國內或國際上，法治都是維護和平且以非暴力方式解決衝突的制度基石，真正的和平必須建立在正義上。

皮萊現以特任法官身分，參與國際法院（ＩＣＪ）審理的緬甸種族滅絕案。她曾任南非高等法院首位非白人法官、盧安達國際刑事法庭、聯合國人權事務高級專員與聯合國巴勒斯坦被占領領土調查委員會主席。皮萊九日獲獎後提到，身為該調查委員會主席，她已提交對加薩走廊的報告，指出在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯三年多前發生衝突後，當地正發生種族滅絕。

儘管川普七日在白宮橢圓辦公室表明，「差不多是時候了」，他今年應獲頒和平獎。但諾貝爾委員會很珍視國際秩序，川普卻對此一秩序造成挑戰，未獲獎不令人意外。

和平獎的提名截止日期為每年一月底。該委員會這次共收到二八七件提名，其中二○八件提名個人、七十九件提名組織或團體。諾貝爾獎基金會九月甫宣布，每個獎項的獎金從去年一一○○萬瑞典克朗提高至一二○○萬克朗（台幣約三八○○萬元）。若同個獎項有一位以上的得主，則分享獎金。

今年諾貝爾獎已頒發醫學獎及和平獎等五個獎項，還剩十二日壓軸揭曉的經濟學獎。