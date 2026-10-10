戰火反噬 專家：川普不是促進和平人選

去年一月重返白宮的美國總統川普已連兩年無緣他心心念念的諾貝爾和平獎（下稱和平獎）。除了一月三日派美軍入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛夫婦，川普二月底聯手以色列對伊朗開戰，被視為對他今年獲獎可能性的一記重擊。

在昨天「開獎」前，和平獎專家、奧斯陸和平研究中心（ＰＲＩＯ）代理主管耶洛就斷言，川普（今年）不會獲獎；一位對伊朗發動戰爭的現任總統，他不可能是旨在促進和平的和平獎（好）人選。

川普自認應該得和平獎的最主要理由在於，他聲稱自去年回任以來，川普2.0政府在終結或化解八起衝突上，已扮演一個決定性的角色。但他自稱是八起衝突的和平締造者說法已面臨檢視，其中幾起依然懸而未決，或暴力行為之後又再死灰復燃。

川普2.0政府至今屢屢強調參與終結或化解全球幾個不同地方衝突的作為，但批評人士已質疑，暫停性的停火或外交協議，是否應該被當作永久性地結束戰爭。

例如即使川普再三矢言在莫斯科和基輔間斡旋迅速解決俄烏戰爭，但這場戰爭仍懸而未決；剛果民主共和國部分地區，與沿著泰柬主權爭端邊界的部分地區，至今也持續爆發戰鬥且不穩定。

中東局勢同樣已使川普在外交上取得全面突破的說法複雜化，在美以二月底對伊朗發動「史詩怒火行動」後，伊朗相關的緊張情勢，依然是該地區不穩定的根源。

但部分人士認為，若川普能做到兩件事，他仍有機會在第二任卸任前獲得和平獎，即讓已鏖戰四年多的俄烏戰爭終戰，和為中東帶來和平。這就符合創辦人諾貝爾的遺囑，即和平獎旨在表彰「為了促進民族團結友好、廢除或裁減常備軍隊，與為了和平會議的組織及宣傳盡其所能或做出最大貢獻者」。

北美洲智庫和平與外交研究所（ＩＰＤ）研究主管莫伊尼說，「川普總是能扭轉乾坤」；川普可以建立一個新的中東；他可以透過外交方式及和平實現，而非透過炸彈和戰爭；若他可以兌現自己「美國優先」的承諾，即藉由外交及經濟手段重塑美國的影響力，而非傳統的軍事介入，那接下來幾年內，他將是和平獎得主非常熱門的人選之一。