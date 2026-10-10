皮萊半世紀護人權 曾助曼德拉

今年諾貝爾和平獎得主是南非法律學者皮萊。由於長期在聯合國體系的司法機關服務，故聯合國九日特別撰文慶祝她獲獎，提到她耕耘法律領域逾半世紀，從對抗南非的種族隔離制度，到在全球發生衝突的地區，捍衛戰火下平民的尊嚴和權利。現任聯合國人權事務高級專員圖克同日也形容，她就是「國際法的化身」。

皮萊一九四一年九月廿三日生於南非東部的德班，在南非白人政府實施的種族隔離制度下成長；父親是公車司機、母親是家庭主婦，家住德班的貧困社區。皮萊一九六五年和也是律師的蓋比．皮萊結婚，育有兩名女兒，之後離婚。

皮萊從南非納塔爾大學畢業後，赴美國哈佛大學攻讀法學碩士及博士，並順利取得學位。她返國後成為在德班開設律師事務所的首位非白人女性，她曾為當時南非反種族領袖曼德拉等政治犯爭取會見律師的權利。一九九四年南非首度舉行民主選舉，翌年南非反種族隔離領袖曼德拉成為總統後，皮萊成為南非高等法院首位非白人女性法官。曼德拉與南非最後一位白人總統戴克拉克一九九三年也共享和平獎。

皮萊一九九八年擔任盧安達國際刑事法庭法官，從此歷任重大國際法案件及國際事件的法官和高級專員。她現任國際法院（ＩＣＪ）緬甸種族滅絕案特任法官，正審理緬甸政府鎮壓羅興亞人是否違反一九四八年「聯合國防止與懲治滅絕種族罪公約」案，接下來幾個月可望宣判。

皮萊曾說，她承受過最惡劣的侮辱與種族歧視，這些也許會使人脆弱落淚，但也可能成為讓自己奮戰到底的力量；「所以我對自己的本色，還有如何面對任何形式的歧視一直充滿信心，對歧視勇敢發聲而且嚴詞譴責。我在聯合國服務時，就是這樣身體力行」。勇於挺身對抗各種歧視的態度，也為她博得「全球受害者代言人」的美譽。

皮萊去年十月接受「聯合國新聞」專訪時提到，她畢生為人權、正義及平等而戰；對抗種族隔離制度，形塑她對國際社會共同團結對抗不公不義的信念。她直言不諱譴責包含利比亞與敘利亞的阿拉伯國家政府鎮壓民眾抗議，並直指加薩走廊正發生種族滅絕且歸咎以色列政府。皮萊也在六四事件、劉曉波案和西藏議題上挑戰北京，她二○一四年八月卸任聯合國人權事務高級專員前，敦促北京公布六四事件真相。