為全球受難者發聲 諾貝爾和平獎得主皮萊曾多次挑戰中國大陸

2026年諾貝爾和平獎得主皮萊是無所畏懼的全球人權捍衛者，在聯合國人權事務高級專員任內曾經多次挑戰中國，包括要求揭露六四事件中，軍隊在天安門清場時的真相。

法新社報導，85歲的皮萊（Navanethem “Navi”Pillay）曾任國際刑事法院（International CriminalCourt）法官，也是南非高等法院首位非白人女法官。從南非法院到國際刑事法院、再到盧安達國際刑事法庭（International Criminal Tribunal for Rwanda），數十年職業生涯為她建立無可撼動的聲望。

她因直言不諱譴責包括利比亞和敘利亞在內阿拉伯國家政府鎮壓民眾抗議，受到全球矚目。

2021年至2025年間她擔任一個由聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）所設委員會的主席，調查以色列和巴勒斯坦衝突的根本原因。

面臨以色列強烈批評的該調查委員會不代表聯合國。皮萊去年受訪時曾表示，調查委員會發現，「加薩（Gaza）正在發生且持續發生種族滅絕」、「責任在以色列政府」。

●六四、劉曉波、西藏等議題挑戰中國

2014年8月卸任聯合國人權事務高級專員之前，她於同年6月4日呼籲中國公布北京天安門事件真相。她說：「證實天安門事件相關真相，符合每個人的利益。」

皮萊當時指出，仍然不清楚究竟有多少人死於這起事件，對軍隊鎮壓造成死亡人數有數百到數千不等的估計。

2009年12月當中國異議人士劉曉波被法院以「煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑11年時，皮萊就曾發聲明強調判決是中國人權的倒退。

在西藏發生藏人自焚抗議後，皮萊也呼籲中國妥善處理西藏的不滿。她還敦促藏人以自焚以外的「其他方法」進行抗爭。

皮萊目前是國際法院（International Court of Justice）特任法官，正就緬甸鎮壓羅興亞人是否違反1948年「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（GenocideConvention）一案進行審理，預計將於未來幾個月作出裁決。

●公車司機之女搖身律師和法官

皮萊1941年出生於南非東岸城市德班（Durban）一個印度裔坦米爾（Tamil）家庭，父親是一位公車司機。她的職業生涯充滿突破和開創性。

她於白人少數統治時期在德班一個貧困社區長大，先在這座東南沿海城巿的納塔爾大學（University ofNatal）攻讀法律，再赴哈佛大學取得碩士、博士學位。

她成為在德班開設律師事務所的首位非白人女性，樹立堅定保護反種族隔離人士的剛毅形象。

1973年，她為惡名昭彰羅賓島（Robben Island）上政治犯成功爭取到可以會見律師的權利。當時反種族隔離領袖曼德拉（Nelson Mandela）也遭到關押在此。

1994年南非舉行首場民主選舉，隔年曼德拉成為總統後，皮萊再創紀錄，成為南非高等法院首位非白人女性法官。

1998年她出任盧安達國際刑事法庭的法官。十年後，皮萊被任命為聯合國人權事務高級專員，任職至2014年。

●為受難者發聲

不公義種族隔離社會的成長背景促使她挺身對抗發生在不同角落的歧視，為她贏得「全球受害者代言人」美譽。

皮萊2023年接受法新社訪問時表示，忍受過最惡劣侮辱和種族歧視，「這些或許會讓你脆弱落淚」，也可能讓你「一路奮戰到底」。

「因此我對於自己的本色，以及如何面對任何形式歧視，一直都很有信心：勇敢發聲、嚴詞譴責。我過去在聯合國正是這樣身體力行。」

這位人權鬥士1965年與律師蓋比．皮萊（GabyPillay）結婚。皮萊曾為這位受過刑求的種族隔離時期政治犯擔任辯護律師。

育有兩名女兒的兩人後來離婚。蓋比於1990年代末去世。