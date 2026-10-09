南非法官皮萊獲諾貝爾和平獎 戲稱可能與川普分享獎項

南非法官皮萊（Navanethem Pillay）今天獲得諾貝爾和平獎。她在眾人為她歡呼時戲稱，如果大家再多鼓掌一下，她可能會與美國總統川普分享這個獎項。

法新社報導，皮萊現年85歲，曾擔任盧安達問題國際刑事法庭（International Criminal Tribunal for Rwanda,ICTR）庭長，去年曾主持聯合國（UN）一個指控以色列在加薩（Gaza）犯下種族滅絕的委員會。

國際特赦組織（Amnesty International）總會秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）發布於社群平台X的影片顯示，皮萊在接受全場起立鼓掌時戲稱：「如果你們再多鼓掌一下，我可能就會與川普分享這個獎項。」

皮萊還指出，當她聽到自己獲獎的消息時，自己的第一個反應是認為這一定是個玩笑，「身為律師和法官，我仍然想查證一下」，想確定消息屬實。

她提到，她曾領導聯合國獨立國際調查委員會（Independent International Commission of Inquiry,COI）。

皮萊表示：「我做的最後一件事，就是提交加薩報告，指出當地正在發生種族滅絕。」

根據法新社，川普政府曾多次抨擊國際司法機構，皮萊獲得諾貝爾和平獎，勢必惹惱川普。

川普自2025年1月重返白宮後，從未掩飾自己對獲得諾貝爾和平獎的渴望，他堅稱自己是最值得獲獎的候選人，並宣稱自己已終結多達8場戰爭。

去年，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）獲頒諾貝爾和平獎後，甚至將自己的諾貝爾金牌贈予川普。

馬查多認為川普在委內瑞拉前總統馬杜洛（NicolasMaduro）被捕後值得獲得這項殊榮，但她未能因此換得川普的政治支持。