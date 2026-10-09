南非女法官皮萊獲諾貝爾和平獎 捍衛國際法治受肯定

2026年諾貝爾和平獎今天揭曉，挪威諾貝爾委員會決定將獎項頒給南非法官皮萊，以表彰她為促進和平與國際法所做的貢獻。皮萊曾參與多起重大國際司法案件，目前在國際法院擔任特任法官。

諾貝爾獎官網表示，2026年和平獎得主皮萊（Navanethem “Navi” Pillay）憑藉非凡的勇氣與正直，引領全球邁向更完善的法律秩序，並在確保戰爭罪、違反人道罪及種族滅絕罪行受到起訴方面，發揮關鍵作用。

現年85歲的皮萊出身印度坦米爾（Tamil）家庭，在南非德班（Durban）出生，成長於種族隔離（apartheid）制度下。她後來成為律師及法律先驅，勇於對抗根深蒂固的結構性歧視、隔離和排斥。

從她早年為南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）等反種族隔離人士辯護，到後來擔任當代重大國際案件的法官，捍衛正義的信念始終貫穿她的職涯。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）肯定，皮萊大幅拓展了國際法的適用範圍與影響力。

她曾任南非高等法院、盧安達國際刑事法庭（ICTR）及國際刑事法院（ICC）法官，也曾出任聯合國人權事務高級專員。

她最近才卸任聯合國「巴勒斯坦被占領土獨立國際調查委員會」（Independent International Commission ofInquiry on the Occupied Palestinian Territory）主席，該委員會去年指控以色列在加薩走廊（Gaza Strip）犯下種族滅絕行徑。

目前，皮萊以特任法官身分參與國際法院（ICJ）審理的緬甸種族滅絕案。

根據挪威諾貝爾委員會，皮萊在多起具歷史意義的國際司法案件中，展現法律措施有助於預防戰爭與暴力，並為強化國際法制度做出貢獻。她的獨立精神、專業素養與堅定立場，使她成為當代最受尊敬的國際法學家之一。

委員會指出，當前世界面臨攸關存亡的重大挑戰，戰爭和衝突的數量更達到多年來少見的高點。在此背景下，國際法已不再只是維護和平與安全的輔助工具，而是不可或缺的基石。

委員會希望藉由表彰皮萊提醒世人，無論在國內或國際層面，法治都是維護和平、以非暴力方式解決衝突的制度基礎，而真正的和平必須建立在正義之上。