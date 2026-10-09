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諾貝爾和平獎揭曉！獎落南非人權女法官皮萊 表彰促進和平與國際法

聯合報／ 編譯茅毅江昱蓁／即時報導
諾貝爾和平獎9日公布，由南非人權女法官皮萊（Navanethem Pillay）獲得，以表彰其為促進和平與國際法所做的貢獻。 圖／截自社群平台X@NobelPrize
諾貝爾和平獎9日公布，由南非人權女法官皮萊（Navanethem Pillay）獲得，以表彰其為促進和平與國際法所做的貢獻。 圖／截自社群平台X@NobelPrize

諾貝爾和平獎9日公布，由南非人權法官皮萊（Navanethem Pillay）獲得，以表彰其為促進和平與國際法所做的貢獻。

和平獎去年頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多。前年頒給致力實現無核武世界的「日本原水爆被害者團體協議會」，而自認應獲得和平獎的美國總統川普，據全球最大預測市場Kalshi預測，川普今年獲獎的機率還不到百分之一；預測市場平台Polymarket則預測為百分之一。

今年諾貝爾獎已頒發醫學獎及和平獎等5個獎項，只剩12日壓軸揭曉的經濟學獎。和平獎的提名截止日期為每年１月底。挪威諾貝爾委員會這次共收到287件提名，其中208件提名個人、79件提名組織或團體。

諾貝爾獎基金會9月甫宣布，每個獎項的獎金從去年1100萬瑞典克朗提高至1200萬克朗（台幣約3800萬元）。若同個獎項有一位以上的得主，則分享獎金。

和平獎 諾貝爾 南非 川普 法官 人權

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