諾貝爾文學獎／安．卡森本人 就是一個文學現象

二○二六諾貝爾文學獎得主安．卡森（Anne Carson），國際間獲獎無數，長年都是諾貝爾文學獎熱門人選。諾貝爾文學獎評審團形容她「將詩歌創作、翻譯工作和教學融合，幾乎所有的文學創作都圍繞在語言學家對詞語的執著與詩人對新意義的渴望之間的交集。」出版安．卡森詩集「淺談(Short Talks)」的寶瓶出版社發行人朱亞君說，安．卡森「本人就是一個文學現象」。

「淺談」是安．卡森第一本散文詩集，於一九九二年出版，集結五十三首散文詩。廿三年後，「淺談」於二○一五年新編出版，刪掉八首舊作，添上導讀及新版後記。寶瓶的譯本即來自新版，二○二○年由曾旅居加拿大多年的女詩人陳育虹翻譯並引進台灣。

陳育虹一九九○年代便開始讀安．卡森。她形容安．卡森的創作方式是在桌上放了好幾本書，東翻翻西翻翻，像果汁機一樣把書中文字放進去打碎攪拌，最後完成風味獨特的作品。她認為安．卡森是「沒有框架的創作者」，讀者必須學會「開放自己」，不要受限於文本與文法，便能享受語言和閱讀的自由。

朱亞君說，安．卡森「做自己、不在乎別人的眼光」、「不是一個溫柔的詩人」。她的風格冷冽，文字帶著一點點疏離的淡漠。但善於引用典故把古希臘神話融入詩中，以淡漠疏離的文字創作出具實驗性、藝術性與神祕感的作品。

有趣的是，二○二○年諾貝爾文學獎得主露伊絲‧葛綠珂（Louise Glück），代表作「野鳶尾（The Wild Iris）」也是由陳育虹翻譯並引進台灣、由寶瓶文化出版。而不論葛綠珂或安．卡森，在台灣唯一出版的完整譯介詩集，都是由陳育虹翻譯並推薦給寶瓶文化出版。放眼台灣，陳育虹可說是「諾貝爾文學獎命中率最高」的慧眼譯者。