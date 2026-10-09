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讓有／無共存─安・卡森

聯合報／ 陳育虹（詩人、《淺談》譯者）
瑞典皇家科學院8日宣布，今年諾貝爾文學獎頒給加拿大作家安．卡森。圖為其作品。法新社
瑞典皇家科學院8日宣布，今年諾貝爾文學獎頒給加拿大作家安．卡森。圖為其作品。法新社

安・卡森（Anne Carson）的個人簡介通常只有一行：「於加拿大出生。以教授古希臘語文營生。」不論她的一生是否真能這麼三言兩語交代，她的人生方向絕對是單一的。一九五○年出生在多倫多的她，高中時受拉丁語文老師啟蒙，一頭栽進古希臘文學。大學博論以古希臘女詩人莎弗為主題，畢業後留在學院教古典文學、希臘戲劇、比較文學和創作，任職的院校包括普林斯頓大學，任課之餘全心創作、翻譯。

一九八六年出版第一本論著《愛慾，苦甜之味》，就以希臘神話愛欲之神Eros為起點，探討古今西方的愛欲概念與文學表達。一九九二年第一本散文詩《淺談》廣涉典故，亦詩亦論的跨文類寫法，成為她的創作特色；之後的作品如《玻璃，反諷與神》、《紅的自傳》，甚至進入二十一世紀的《去創作》、《夜》、《浮》等，或許添加其他元素，例如戲劇、書信、畫、剪貼，但都保留了「典籍再現」的堅持。十五本創作之外，她另有多部希臘古典文學譯作，包括《否則，冬天：莎弗殘篇》等。這些作品為她贏得了多項文學大獎，包括艾略特文學獎、世界筆會翻譯獎等。

研究古典文學，卡森的創作取材於古典，表現卻十分前衛。憑藉活潑的想像，她能讓兩千五百年前的古希臘詩人或史學家，與近代作家葛楚史坦或吳爾芙同時現身。她勇於嘗試，從不拘泥於文類或形式，突破詩、論述、小說、戲劇，甚至舞蹈、視覺藝術的界線，把詩歌帶入全新領域。她是歐美詩壇公認的奇才。

安．卡森唯一在台灣出版的詩集「淺談」。圖／寶瓶文化提供
安．卡森唯一在台灣出版的詩集「淺談」。圖／寶瓶文化提供

卡森說她享受的是思考，寫作時她經常遊移在桌上的五本書、五個字或五個構思之間，試著讓它們相互連結或抗衡，把語言逼到盡頭。因為文字疏離，典故層疊，她的作品常給人神祕、抽象、無法捉摸的印象，但她說唯其難以掌握，才會激發人繼續思考，她寧願一切保持不確定。

著名文評者西佛布拉特（M. Silverblatt）說：喬伊斯依賴大量資料完成了《都柏林人》的「有」，貝克特藉著削減資料完成了《等待果陀》的「無」，而卡森則能讓「有」、「無」共存互生。這或許是對卡森最透徹的評論了。

作家 希臘 詩人 諾貝爾獎 文學獎 文學

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二○二六諾貝爾文學獎得主安．卡森（Anne Carson），國際間獲獎無數，長年都是諾貝爾文學獎熱門人選。諾貝爾文學獎評審團形容她「將詩歌創作、翻譯工作和教學融合，幾乎所有的文學創作都圍繞在語言學家對詞語的執著與詩人對新意義的渴望之間的交集。」出版安．卡森詩集「淺談(Short Talks)」的寶瓶出版社發行人朱亞君說，安．卡森「本人就是一個文學現象」。

讓有／無共存─安・卡森

安・卡森（Anne Carson）的個人簡介通常只有一行：「於加拿大出生。以教授古希臘語文營生。」不論她的一生是否真能這麼三言兩語交代，她的人生方向絕對是單一的。一九五○年出生在多倫多的她，高中時受拉丁語文老師啟蒙，一頭栽進古希臘文學。大學博論以古希臘女詩人莎弗為主題，畢業後留在學院教古典文學、希臘戲劇、比較文學和創作，任職的院校包括普林斯頓大學，任課之餘全心創作、翻譯。

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