讓有／無共存─安・卡森

安・卡森（Anne Carson）的個人簡介通常只有一行：「於加拿大出生。以教授古希臘語文營生。」不論她的一生是否真能這麼三言兩語交代，她的人生方向絕對是單一的。一九五○年出生在多倫多的她，高中時受拉丁語文老師啟蒙，一頭栽進古希臘文學。大學博論以古希臘女詩人莎弗為主題，畢業後留在學院教古典文學、希臘戲劇、比較文學和創作，任職的院校包括普林斯頓大學，任課之餘全心創作、翻譯。

一九八六年出版第一本論著《愛慾，苦甜之味》，就以希臘神話愛欲之神Eros為起點，探討古今西方的愛欲概念與文學表達。一九九二年第一本散文詩《淺談》廣涉典故，亦詩亦論的跨文類寫法，成為她的創作特色；之後的作品如《玻璃，反諷與神》、《紅的自傳》，甚至進入二十一世紀的《去創作》、《夜》、《浮》等，或許添加其他元素，例如戲劇、書信、畫、剪貼，但都保留了「典籍再現」的堅持。十五本創作之外，她另有多部希臘古典文學譯作，包括《否則，冬天：莎弗殘篇》等。這些作品為她贏得了多項文學大獎，包括艾略特文學獎、世界筆會翻譯獎等。

研究古典文學，卡森的創作取材於古典，表現卻十分前衛。憑藉活潑的想像，她能讓兩千五百年前的古希臘詩人或史學家，與近代作家葛楚史坦或吳爾芙同時現身。她勇於嘗試，從不拘泥於文類或形式，突破詩、論述、小說、戲劇，甚至舞蹈、視覺藝術的界線，把詩歌帶入全新領域。她是歐美詩壇公認的奇才。

安．卡森唯一在台灣出版的詩集「淺談」。圖／寶瓶文化提供

卡森說她享受的是思考，寫作時她經常遊移在桌上的五本書、五個字或五個構思之間，試著讓它們相互連結或抗衡，把語言逼到盡頭。因為文字疏離，典故層疊，她的作品常給人神祕、抽象、無法捉摸的印象，但她說唯其難以掌握，才會激發人繼續思考，她寧願一切保持不確定。

著名文評者西佛布拉特（M. Silverblatt）說：喬伊斯依賴大量資料完成了《都柏林人》的「有」，貝克特藉著削減資料完成了《等待果陀》的「無」，而卡森則能讓「有」、「無」共存互生。這或許是對卡森最透徹的評論了。