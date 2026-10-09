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諾貝爾文學獎桂冠 加拿大詩人卡森在冰島聽風聲

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

瑞典學院八日宣布，加拿大詩人兼散文家卡森以其「大膽而富創意的作品」，「在與古典傳統有趣的對話中為當代文學開創新形式」，榮獲二○二六年諾貝爾文學獎桂冠。她成為繼小說家貝婁與短篇作家孟若後，第三位加拿大出生的諾貝爾文學獎得主。

瑞典學院常任秘書卡爾伯格說，卡森得知獲獎非常意外，「我們沒太多時間談話，她只來得及告訴我此刻她正在冰島，聆聽著風聲」。

卡森是一名古典學教授，學術涵蓋已消亡的語言、文學、人類學及歷史，作品經常融合詩、散文、對話及翻譯，以一種難以歸類於單一文類的混合形式呈現。

七十六歲的卡森在多倫多出生，過去十五年每年都會在冰島居住一段時間，二○二二年取得冰島公民身分，二○二四年罹患帕金森氏症。她說，「最讓我羞愧的是我的字跡愈來愈潦草，我過去很喜歡在筆記本上寫字，如今筆畫彎曲、斷裂或四處亂畫，母音縮成一團，斜線失去流暢而俐落的角度，這一切都很尷尬」。

卡森高中時，一名拉丁文教師利用午餐時間額外指導她，使她能接觸此後深深影響其創作的希臘文學。她曾兩度自大學輟學，之後重新返校完成博士學位。

她以翻譯古希臘文學廣為人知，古希臘文學也對其創作有著深遠影響，作品涵蓋歌劇劇本、文學評論到詩體小說，如一九九八年的「紅的自傳」。

瑞典學院表示，「幾乎她所有的文學創作都圍繞著語文學家的文字執著，以及詩人對新意義渴望的交會。她本人曾說，詞語的字源學是其所有作品的起點，她從古希臘文翻譯而來的作品，本身可被視為獨立作品」。

二○一九年發表的「特洛伊的諾瑪・珍・貝克」是一部舞台演出作品，將古希臘悲劇作家尤里比底斯劇作「海倫」中的特洛伊海倫故事，與已故好萊塢影星瑪麗蓮夢露的故事合而為一。

她的作品過去並未受到太多重視，直到近年才陸續獲得評論界與市場肯定。部分專家認為，自孟若於二○一三年獲得諾貝爾文學獎後，短期內再有加拿大人摘下這項殊榮的可能性不高，但今年文學獎公布前，英國立博博彩公司開出的賠率仍顯示，她被視為具有機會獲獎的人選之一。卡森將獲得一千兩百萬瑞典克朗（約台幣三七八○萬元）獎金。

冰島 桂冠 詩人

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