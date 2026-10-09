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川普喊話 應拿諾貝爾和平獎

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

今年諾貝爾和平獎將於台灣時間9日傍晚揭曉，美國總統川普7日表示，他上任以來已處理八場國際衝突，理應獲得這項全球最具聲望的獎項，但也坦言對得獎沒把握。

川普曾多次表示他該獲頒和平獎，他7日在白宮橢圓辦公室表示，現在該輪到他得獎。

川普接著提到，2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多，今年1月曾將和平獎獎章轉贈給他。川普說，當時馬查多曾說，「歷史上沒有人比川普總統更值得獲得這個獎項。」  

川普曾承諾，第二任期首日就要結束俄烏戰爭，至今仍未實現；美以對伊朗發動軍事行動，也讓中東陷入長達七個月的衝突，不僅擾亂全球能源供應，更在期中選舉前推升燃料價格引發民怨。而這可能是更需要他優先關注的事情。

華盛頓郵報7日報導，從美國勞工節以來，共和黨總計砸了5億美元拉抬國會選情，一個月過後民調表現卻未見起色。

根據高品質公開調查，阿拉斯加州、喬治亞州、緬因州、密西根州、北卡羅來納州、俄亥俄州以及德州的聯邦參議員選舉當中，民主黨候選人跟共和黨候選人支持度平手甚至領先，局勢跟勞工節之前一樣。

和平獎 諾貝爾 川普

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今年諾貝爾和平獎將於台灣時間9日傍晚揭曉，美國總統川普7日表示，他上任以來已處理八場國際衝突，理應獲得這項全球最具聲望的獎項，但也坦言對得獎沒把握。

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安・卡森（Anne Carson）的個人簡介通常只有一行：「於加拿大出生。以教授古希臘語文營生。」不論她的一生是否真能這麼三言兩語交代，她的人生方向絕對是單一的。一九五○年出生在多倫多的她，高中時受拉丁語文老師啟蒙，一頭栽進古希臘文學。大學博論以古希臘女詩人莎弗為主題，畢業後留在學院教古典文學、希臘戲劇、比較文學和創作，任職的院校包括普林斯頓大學，任課之餘全心創作、翻譯。

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