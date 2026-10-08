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人在冰島聽著風 加拿大作家卡森獲通知摘文學獎桂冠

中央社／ 斯德哥爾摩8日綜合外電報導
加拿大詩人作家卡森。美聯社
加拿大詩人作家卡森。美聯社

加拿大詩人作家卡森（Anne Carson）今天摘下2026年諾貝爾文學獎桂冠，瑞典學院常任秘書卡爾柏格表示，在通知卡森獲獎消息時，這位諾貝爾文學獎得主正在冰島聽著風。

美聯社報導，瑞典學院（Swedish Academy）常任秘書卡爾柏格（Ingrid Carlberg）說：「當時她深感驚喜。」

根據諾貝爾官網新聞稿，2026年諾貝爾文學獎頒給卡森，以表彰她「大膽且具獨創性的作品；這些作品在與古典傳統的趣味對話中，為當代文學開創全新形式。」

諾貝爾文學獎委員會主席奧森（Anders Olsson）表示：「她幾乎所有的文學創作，都聚焦於語文學者對文字的執著與詩人對新意涵的渴望之間的交會點。」

76歲的卡森出生於多倫多，作品常取材自古希臘與古羅馬文學的主題和故事，融合詩歌、散文與小說等元素。

她的著作包括探討古希臘文學中慾望苦樂的「愛慾，甜蜜的痛苦」（Eros the Bittersweet）、詩體小說「紅的自傳」（Autobiography of Red）、2001年榮獲加拿大葛里芬詩歌獎（Griffin Poetry Prize）的詩文集「下班的男人」（Men in the Off Hours），以及將瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）與特洛伊的海倫（Helen ofTroy）進行對比的「特洛伊的諾瑪‧簡‧貝克」（Norma Jeane Baker of Troy）。

瑞典學院指出，卡森翻譯的古典希臘文學作品「亦可視為獨立的文學創作」。其譯作包括根據古希臘女詩人莎孚（Sappho）殘詩翻譯的「若非冬季」（IfNot, Winter）、古希臘悲劇作家索福克里斯（Sophocles）的「厄勒克特拉」（Electra）與「安蒂岡妮」（Antigone），以及歐里庇得斯（Euripides）的「酒神的女信徒」（Bakkhai）。

卡森曾在北美多所大學教授古典文學，長年定居冰島，她與丈夫柯里（Robert Currie）2022年取得冰島國籍。

加拿大 諾貝爾 文學獎

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