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諾貝爾和平獎明揭曉！川普喊「該輪到我了」路透點名3熱門人選

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7日在德州出席造勢活動。法新社
美國總統川普7日在德州出席造勢活動。法新社

路透報導，2026年諾貝爾和平獎將於10月9日揭曉，美國總統川普7日表示，他上任以來已介入處理8場國際衝突，理應獲得這項全球最具聲望的獎項，但也坦言對得獎機會沒把握。川普曾承諾第二任期首日結束俄烏戰爭，至今仍未實現；美以對伊朗發動軍事行動也讓中東陷入長達7個月的衝突，不僅擾亂全球能源供應，更在11月美國期中選舉前推升汽油價格。

至於川普可能的勁敵，路透指，今年諾貝爾和平獎的熱門人選包括羅馬教宗良十四世、國際刑事法院，以及聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員。

川普7日在白宮橢圓辦公室表示：「現在差不多是時候了。」談到今年和平獎的評選結果，他坦言，「我不知道他們會做出什麼決定」，並意有所指說：「他們向來有個名聲，就是可能不會把獎頒給像我這樣的人。」

川普接著提到，2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），今年1月曾將自己的和平獎獎章轉贈給他。

川普說：「上次得獎者把獎項轉贈給我，讓我間接獲獎，我感到非常榮幸。她說，歷史上沒有人比川普總統更值得獲得這個獎項。」

馬查多當時將獎章贈予川普，是為了爭取美國支持她在委內瑞拉推動的政治活動。事後，挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）曾明確表示，這獎項所代表的真正榮譽「不能被撤銷、分享或轉讓給他人」。

川普自2025年1月重返白宮以來，多次宣稱自己斡旋8場國際衝突，值得獲頒和平獎。柬埔寨、以色列及巴基斯坦領導人均曾表示，已提名川普角逐和平獎，但相關提名無法獲得證實。

然而，川普宣稱已解決的部分衝突，當事國家對川普發揮的外交作用提出質疑，而且部分地區再度爆發戰火，包括剛果民主共和國，以及柬埔寨與泰國邊境。

和平獎 川普 和平

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