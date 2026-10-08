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川普自認應獲諾貝爾和平獎 但對能否得獎存疑

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他應該獲頒2026年諾貝爾和平獎，但他承認對自己能否得獎存有疑慮。

路透社報導，挪威諾貝爾委員會（Norwegian NobelCommittee）9日將宣布和平獎得主。川普談到這項獎項時指出：「我不知道他們會做出什麼決定。他們可能不把獎頒給像我這樣的人，他們素有這樣的名聲。」

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「差不多是時候了。但上一次，我非常榮幸能間接獲得這項殊榮，因為那名得獎者說，歷史上沒有人比川普總統更值得獲獎。」

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）獲頒2025年諾貝爾和平獎，今年1月將獎章送給川普，當時她正尋求美國支持她在委內瑞拉的行動。

川普表示，自去年1月就任以來，他介入8起衝突，因此應該獲得這項獎項。

自去年重返白宮以來，川普一再聲稱，他應該獲得諾貝爾和平獎。柬埔寨、以色列及巴基斯坦領袖都指出，他們曾提名川普，但這些說法無從查證。

川普聲稱已化解部分衝突，但其中一些衝突的當事方質疑他所扮演的外交角色，而且其中若干地區再度爆發戰鬥，包括剛果民主共和國，以及柬埔寨與泰國邊境。

川普始終未能化解俄烏戰爭，他曾承諾第二個白宮任期上任第一天就結束這場戰爭。

美國與以色列對伊朗發動的攻擊，則引發延燒7個月的衝突，擾亂全球能源供應，並在11月期中選舉前，推升汽油價格。

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）、國際刑事法院（ICC）以及巴勒斯坦領土問題特別報告員，均在今年諾貝爾和平獎熱門人選之列。

諾貝爾 和平獎 川普

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