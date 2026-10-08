世紀解謎 法日2學者獲諾貝爾化學獎

瑞典皇家科學院七日宣布，二○二六年諾貝爾化學獎由法國南巴黎大學榮譽教授凱根與日本東京理科大學名譽教授硤合憲三共同獲獎，以表彰其解開如何僅形成單一種分子鏡像形式這道難題，這項發現將有助於降低製藥成本。

諾貝爾新聞稿說，組成蛋白質的胺基酸，就像人的左右手一樣，都有兩種互為鏡像的結構，但生物體內幾乎只用其中一種，另一種在自然界中很少見，化學家稱其為同手性。

化學家長期以來一直想了解同手性如何出現。當其進行能產生兩種鏡像分子的化學反應實驗時，得到的兩者比例總是相等，但化學家一直想只製造其中一種鏡像。因為藥物要在人體內發揮作用，往往只有其中一種鏡像才有想要的效果。今年化學獎就是表彰兩人讓化學家能驅動化學反應，進而達成同手性。

凱根在一九八六年跨出決定性的第一步，其發現能操控化學反應的新方法，讓其中一種鏡像分子的生成量遠多於另一種，超越過去認為可能達到的程度。

硤合憲三則在一九九五年的論文中，設計出史上第一個有可能達成同手性的化學反應，最終於二○○三年成功，提出一種只生成兩種鏡像其中之一的反應。兩人的發現對於設計藥物製造反應而言，具關鍵意義。

諾貝爾化學獎委員會主席林克說，兩人「解開長達一世紀以上的化學謎題，同手性如何自發產生，其研發出的化學反應令人驚嘆」。

硤合憲三是日本第十位諾貝爾化學獎得主。他表示，諾貝爾委員會通知他得獎時，他正在自家附近購物，「這是我畢生最興奮的日子之一，我非常高興能與凱根教授分享這項殊榮」。

硤合七日晚間於東京理科大學舉行記者會，表示非常高興藉由這次獲獎「讓大家認識這項研究的意義與定位，並讓更多人能夠了解。這個問題仍未完全解開，應該還有很多未知的有趣之處」。

他說，原本就對胺基酸擁有兩種如同左右手一般的鏡像結構感興趣，若沒有大學職員與學生幫助，根本不可能有這些發現，非常感謝他們。

日本首相高市早苗致電硤合憲三，表示「身為日本人，我感到非常驕傲」，還說「硤合反應」具有畫時代意義，有助於解開生命起源謎團。

高市承諾，「擴大補助科研經費與國立大學營運費，強化科學研究基礎」，硤合則回應「政府給我很多支持，真的非常感謝」。

九十五歲的凱根是諾貝爾獎史上第三年長的得主。法國總統馬克宏透過社群媒體Ｘ祝賀，表示這是法國莫大的榮譽，「是對他畢生研究的最佳褒獎」。

凱根二○○一年曾與諾貝爾獎擦身而過。當年化學獎頒給美國學者諾爾斯、夏普利斯與日本的野依良治，表彰不對稱催化研究。凱根被國際視為這項技術先鋒卻未獲獎，曾引發許多法國化學家不滿。