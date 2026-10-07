榮獲諾貝爾化學獎 硤合憲三：研究就像戴頭燈走在黑暗中

諾貝爾化學獎得主硤合憲三今晚在東京理科大學出席記者會，回顧數十年的研究生涯。他說，做研究不是一開始就看得到終點，甚至連前面有沒有一座山都不知道，「就像在一片黑暗中，頭上只戴著一盞頭燈，一步一步往前走。」

根據記者會直播，硤合憲三回顧，今天接獲得獎消息時，正一個人在超市買食材。來自瑞典的一通電話，告訴他將與法國學者凱根（Henri B. Kagan）共同獲獎。由於距離官方公布還有一段時間，他接完電話後還得先保守秘密，不能告訴任何人，甚至連家人都還不知道。

硤合憲三專攻有機化學，在世界上率先發現「不對稱自催化反應」（asymmetric autocatalysis）以及伴隨不對稱放大的自催化反應，也就是所謂的「硤合反應」（Soai reaction）。這是一種生成物本身可以作為催化劑、促進自身生成，並在自我增殖的同時提高光學純度的反應。這項成果於1995年刊登在國際科學期刊「自然」（Nature）。

談到獲獎，硤合憲三表示，「首先是能跟凱根教授一起得獎，這件事讓我非常高興」。他說，兩人過去在法國及學術場合都有交流，凱根也曾造訪東京理科大學，是他相當熟悉、尊敬的學者。

對於獲獎是否出乎意料，硤合憲三表示，「由我自己來說可能有點自大，不過我想，即使我獲獎，應該也不至於有人抱怨『為什麼是他』」，引發現場一片笑聲。

不過比起個人得獎，他更在意的是，這次獲獎能讓更多人注意到「手性」（chirality）以及「生命為什麼只選擇其中一邊」這個科學界追問已久的問題。

這項研究聽起來艱深，其實可以先從人的左右手來理解。

硤合解釋，人的左手和右手看起來很像，卻無法完全重疊，分子世界裡也有類似情況。構成生命的胺基酸幾乎都是L型，DNA的重要組成則使用D型去氧核糖。換句話說，生命並沒有平均使用互為鏡像的兩種分子，而是「選擇了其中一邊」。問題是，最初為什麼會做出這樣的「選擇」。

他研究發現，分子可以出現「自己製造自己」的現象。當兩種鏡像分子一開始只有一點點數量上的差距時，原本稍微占優勢的那一邊，可以在反應中不斷增加，最後把一開始很小的差異愈拉愈大。

硤合舉例，如果只有99個分子，最接近一半一半也只能是50比49，看起來只差一個；但在他們研究的反應中，這樣微小的差距，就可能成為後續不斷放大的起點。

硤合強調，不能因此直接說，他們在實驗室發現的這個反應，就是地球早期生命誕生時實際發生過的反應。不過，「自我增殖」確實是生命很重要的特徵。

他以生物繁衍來比喻，父母會老去、死亡，但生下下一代後，生命可以一代接著一代延續。如果分子也能自己促進自己的生成，就可能形成一套能持續下去的系統。

至於這一切最早是在地球發生，還是宇宙其他地方？硤合笑說，自己畢竟是有機化學家，對於一定要找出「到底在哪裡發生」並沒有那麼執著。對他來說，更重要的還是弄清楚背後的化學機制。

談起數十年的研究生涯，硤合表示，「不能說完全沒有痛苦的事情，但我現在根本不記得了」。也許旁人看起來會覺得有些階段很辛苦，但對研究者來說，研究就是不斷發現新的事實。與其說「快樂」，不如說會有一種「感動」，會突然覺得「這真的好厲害」。

硤合形容，做研究不是一開始就看得到終點、不是一開始就知道山頂在哪裡，而是「甚至連前面有沒有一座山都不知道」。「就像是在一片黑暗之中，頭上只戴著一盞頭燈，只能照亮腳前的一小塊地方，再沿著那一點光，一步一步往前走。」

硤合感性表示，在做實驗的過程中遇到的學生、教職員與研究學者，都是他人生中非常重要的相遇。「能夠遇見這麼多優秀的人，回頭看，這才是我人生中真正讓我感動的事情。」