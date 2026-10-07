法國9旬化學家凱根獲諾貝爾獎肯定 25年前未獲獎曾掀爭議

2026年諾貝爾化學獎得主揭曉，現年95歲的法國科學家凱根是得主之一，他是史上第3年長諾獎得主，25年前化學獎沒頒給他，時任法國研究部長還曾向諾貝爾獎基金會抱怨。

今年凱根（Henri B. Kagan）與日本科學家硤合憲三共同獲得諾貝爾化學獎，以表彰他們「發現不對稱有機合成中的非線性效應與自催化反應」，這項發現對製藥而言具有重大意義。

硤合在記者會上接受電話訪問時表示：「收到諾貝爾獎得獎通知，我非常興奮。這是我人生中最興奮的一天。我非常高興能與凱根教授共同分享這項獎項。」

被問到接到得獎通知電話時人在哪裡，他回答：「我當時外出，在家附近買東西。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上恭喜獲獎者，稱這是國家的莫大榮耀。他表示：「這是對畢生研究的最佳肯定。」

美聯社報導，法國科學院（French Academy of Sciences）也向兩位科學家道賀，並表達感到與有榮焉。凱根是法國科學院院士。

路透社報導，諾貝爾委員會還在嘗試聯繫凱根，通知他得獎消息。

事實上，凱根的研究長期被認為對其領域影響深遠。

2001年，諾貝爾化學獎由兩位美國科學家及一位日本科學家獲獎，以表彰他們在不對稱催化領域的開創性貢獻。時任法國研究部長當年還因凱根未獲獎，向諾貝爾獎基金會（The Nobel Foundation）表達不滿。

法新社指出，當年許多法國化學家也不滿凱根未能獲獎，畢竟他在國際上被視為此技術「之父」。

凱根現為巴黎薩克雷大學（Université Paris-Saclay，原南巴黎大學，Université Paris-Sud）名譽教授。另一位得主硤合憲三今年76歲，修畢東京大學研究所博士班課程後，1981年起在東京理科大學任職，歷任講師、教授，目前為名譽教授。