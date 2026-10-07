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「最興奮的一天」硤合憲三奪諾貝爾化學獎 成日本第31位得主

中央社／ 斯德哥爾摩7日綜合外電報導
2026年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由法國科學家凱根（Henri B.Kagan）與日本科學家硤合憲三共享殊榮。法新社
2026年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由法國科學家凱根（Henri B.Kagan）與日本科學家硤合憲三共享殊榮。法新社

2026年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由法國科學家凱根（Henri B.Kagan）與日本科學家硤合憲三共享殊榮。硤合憲三對此表示，這是他人生中最興奮的一天。

日本放送協會（NHK）報導，這是日本連續第3年有人獲得諾貝爾獎；若包括取得美國國籍者在內，硤合憲三是日本第31位個人得主。在化學獎方面，他繼去年獲獎的北川進之後，成為日本第10位得主。

硤合憲三獲獎的研究與分子的「鏡像」結構有關。胺基酸等物質具有如同左手與右手般、彼此互為「鏡像」的兩種結構，但自然界中的這些物質只會由其中一種結構形成，長年來原因不明。

硤合憲三等人針對這項現象，以多種不同分子反覆實驗，發現其中一種結構的分子會自我增殖的反應，並找出以人工方式重現的方法。這項研究未來可望應用於藥品製造等領域。

硤合憲三今年76歲，廣島縣出身，修畢東京大學研究所博士班課程後，1981年起在東京理科大學任職，歷任講師、教授，目前為名譽教授。他的研究成果受到肯定，2012年獲日本政府頒贈紫綬褒章，去年獲頒日本學士院獎。

硤合憲三在諾貝爾獎評選委員會的記者會上接受電話訪問時表示：「收到諾貝爾獎得獎通知，我非常興奮。這是我人生中最興奮的一天。我非常高興能與凱根教授共同分享這項獎項。」

被問到接到得獎通知電話時人在哪裡，他回答：「我當時外出，在家附近買東西。」

日本時間晚間8時20分左右，硤合憲三出發前往記者會場，接受媒體採訪時表示：「我們所從事的領域稱為『同手性』（homochirality），是與分子有關的研究。這項研究能獲得諾貝爾獎的肯定，讓大家廣泛了解這項研究的價值，我感到非常高興。這是全世界研究人員都很關心的領域，因此今後我也希望能繼續精進研究。」

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