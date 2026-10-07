諾貝爾化學獎得主破解分子鏡像難題 藥物製造重大進展

2026年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由法國科學家凱根與日本科學家硤合憲三獲獎，他們解開如何只形成單一種分子鏡像形式這道難題，而這項發現對製藥而言具有重大意義。

法新社報導，凱根（Henri B. Kagan）現年95歲，是巴黎薩克雷大學（Université Paris-Saclay）名譽教授；硤合憲三（Kenso Soai）今年76歲，是東京理科大學教授。

兩人獲得今年諾貝爾化學獎，以表彰他們「發現不對稱有機合成中的非線性效應與自催化反應」。

根據諾貝爾官網新聞稿，有些分子（例如胺基酸）會以兩種互為鏡像的形式存在。然而，生物體內只含有其中一種鏡像。這種化學上的不對稱是如何產生的，長久以來一直是化學家心中的謎團。凱根與硤合因為發現這道難題的解答而獲獎。

官網介紹，生命的化學被化學家稱為「同掌性」（homochiral，或稱同手性）。儘管所有胺基酸如同人的雙掌，都有兩種互為鏡像的形式，但人體細胞中的蛋白質只含有其中一種，另一種在自然界中很少見。

長久以來，化學家一直想知道同掌性是如何出現的。當他們開始進行能產生兩種鏡像分子的化學反應實驗時，在試管中得到的兩者比例總是相等。然而，化學家一直努力只製造其中一種鏡像，因為在研發會與生物產生交互作用的分子時（例如藥物），只有其中一種鏡像才有想要的效果。而今年化學獎表彰的就是讓化學家得以驅動化學反應、進而達成同掌性的發現。

諾貝爾化學獎委員會主席林克（Heiner Linke）表示：「凱根與硤合憲三為一個長達一世紀以上的化學謎題提供解答，那就是同掌性是如何自發產生的。他們開發出的化學反應令人驚嘆。」

凱根在1986年邁出決定性的第一步，他發現一種操控化學反應的新方法，使他能製造出的其中一種鏡像，比另一種多出更多，超越之前認為可能達到的範圍。

硤合憲三則踏出下一步。1995年，一篇關鍵論文描述他如何設計出史上第一個有可能達成同掌性的化學反應。2003年，硤合終於成功，他提出一種反應，只會形成兩種可能鏡像形式中的其中一種。除了生命本身之外，過去沒人做到過這件事。

官網指出，多虧凱根與硤合，科學家現在知道同掌性是如何產生的。他們的發現對於設計藥物製造反應的化學家而言，具有關鍵意義。

今年首個諾貝爾獎項醫學獎5日在瑞典公布，接著於6日公布物理獎，7日揭曉化學獎，8日公布文學獎。

備受矚目的和平獎是唯一在挪威奧斯陸（Oslo）頒發的獎項，將於9日揭曉；經濟學獎將於12日公布。

諾貝爾獎基金會（The Nobel Foundation）上月宣布，每一獎項的獎金將從去年的1100萬瑞典克朗提高至1200萬瑞典克朗（約新台幣3800萬元）。若有數名得獎者共享獎項，他們將分享獎金。