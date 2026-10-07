2026年諾貝爾化學獎揭曉 法國與日本學者得獎

瑞典皇家科學院7日宣布，2026年諾貝爾化學獎頒給法國巴黎南大學榮譽教授凱根（Henri Kagan）與東京理科大學教授硤合憲三，以表彰其「發現不對稱有機合成中的非線性效應與自催化作用」。

據諾貝爾官網資訊，自1901年至2025年為止，諾貝爾化學獎共頒獎117次，共200人次獲獎。不過，由於英國生物化學家桑格（Frederick Sanger）與美國化學家夏普里斯（Barry Sharpless）兩度獲獎，因此實際得獎人數僅198人。

【中央社／斯德哥爾摩7日綜合外電報導】

2026年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由法國科學家凱根（Henri B.Kagan）與日本科學家硤合憲三（Kenso Soai）共享殊榮。

2025年諾貝爾化學獎是由日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）及美國化學家亞基（Omar M. Yaghi）共同獲獎，以表彰他們在「金屬有機框架」（metal-organic frameworks）領域的開創性研究。

今年首個諾貝爾獎項醫學獎5日在瑞典公布，接著於6日頒發物理獎，7日揭曉化學獎，8日公布文學獎。

備受矚目的和平獎是唯一在挪威奧斯陸（Oslo）頒發的獎項，將於9日揭曉；經濟學獎將於12日公布。

諾貝爾獎基金會（The Nobel Foundation）上月宣布，每一獎項的獎金將從去年的1100萬瑞典克朗提高至1200萬瑞典克朗（約新台幣3800萬元）。若有數名得獎者共享獎項，他們將分享獎金。