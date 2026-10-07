天壇陣列微中子 讓人類理解宇宙邊緣

諾貝爾物理獎今年授予比利時裔美國學者哈爾森，表彰其在高能微中子的貢獻。台大物理學系梁次震宇宙學特聘講座教授陳丕燊說明，微中子難以捕捉，幾乎沒有質量也不帶電，哈爾森首次證明，微中子可從其他星系傳到地球，又微中子具直線路徑，可從軌跡反推出處，讓人類得以理解宇宙邊緣之處，進一步理解自身處境。

八十二歲哈爾森在得獎後被問及微中子是否可能包含遙遠文明傳來的訊息時表示：「有人推測微中子可能是與外星人溝通的理想方式，但我不會往這方面深入。」

中研院物理研究所特聘研究員王子敬則說，微中子的發現雖無立竿見影的影響，但透過微中子，人類可以了解宇宙的遊戲規則、互動關係，了解規則，才能做出更精準研究。他形容，宇宙中各種粒子就像是舞台演員，必須先了解劇情、舞台規矩、角色間互動關係，才能演好一齣戲。

陳丕燊表示，量子力學去年迎來一百周年，量子力學提出的一百年後人類才在研究量子電腦，從發現到發明需要很長的時間，微中子還在解謎、認知的過程中，也許一百年後也能看見偉大的應用。

陳丕燊也談到與哈爾森的交流。他表示，當年帶著微中子宇宙探測計畫回台，與合作教授到美國向哈爾森請教，當時哈爾森已是南極冰立方微中子天文台領導者，哈爾森給予計畫新名稱Askaryan Radio Array，簡稱ARA，現稱天壇陣列計畫。

陳丕燊指出，哈爾森為人謙遜、溫文儒雅，最欣賞他不居功，而是將功勞分給所有人。中研院研究員Anatoli Fedynitch也表示，哈爾森個性和善，能聚集一些很棒的人且讓其合作。

冰立方微中子天文台設立於南極，由威斯康辛大學麥迪遜分校主導，集合逾三百名科學家。陳丕燊也談到，冰立方微中子天文台正考慮發展次世代研究，台大研究團隊也受邀，屆時計畫有望一同結合。

中原大學通識教育中心兼任副教授黃麗錦則談到，今年六月研究團隊發表相關發現，觀測到微中子的可能來源為一一○億年前的星系，哈爾森給予研究評價，認為此觀察提供未來很重要的觀測方向，鼓勵團隊繼續投入。