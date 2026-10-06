「微中子」研究獲諾貝爾物理獎 台灣學界評實至名歸：讓人類理解宇宙邊緣

2026諾貝爾物理獎於今天台灣時間傍晚揭曉，由比利時裔美國學者法蘭西斯・哈爾岑（Francis Halzen）獨得，表彰其在「高能微中子」的貢獻。台大物理學系梁次震宇宙學特聘講座教授陳丕燊說明，微中子難以捕捉，幾乎沒有質量也不帶電，哈爾岑首次證明，微中子可從其他星系傳到地球，又微中子具直線路徑，可從軌跡反推出處，讓人類得以理解宇宙邊緣之處，進一步理解自身處境。

中研院物理研究所特聘研究員王子敬則形容，微中子的發現雖無立竿見影的影響，但透過微中子，人類可以了解宇宙的遊戲規則、互動關係，了解規則，才能做出更精準的研究。

陳丕燊表示，量子力學去年迎來一百周年紀念，量子力學提出的一百年後，人類才在研究量子電腦，從「發現」到「發明」需要很長的時間。微中子還在解謎、認知的過程中，人類現在還在求知的階段，也許一百年後也能看見偉大的應用。

陳丕燊也談到與哈爾岑的學術交流。他表示，2007年從美國史丹佛大學回台大，也帶著微中子宇宙探測計畫回台，當時跟合作教授一起到美國威斯康辛大學麥迪遜分校請教哈爾岑，當時哈爾岑已是南極冰立方微中子天文台（IceCube Neutrino Observatory）的領導者，哈爾岑也不吝給予計畫新名稱Askaryan Radio Array，簡稱ARA取自天壇座，現稱「天壇陣列」計畫。

陳丕燊指出，現實中哈爾岑為人謙遜、溫文儒雅，最欣賞他從來不居功，而是將功勞分給所有人。中研院研究員Anatoli Fedynitch也表示，哈爾岑個性和善，能聚集一些很棒的人且讓其合作，得到諾貝爾獎是實至名歸。

冰立方微中子天文台，設立於南極阿蒙森-史考特南極站，計劃由威斯康辛大學麥迪遜分校所主導，集合來自十多個國家超過300名科學家投入。陳丕燊也談到，冰立方微中子天文台取得了巨大的成功，正考慮要發展次世代研究，台大研究團隊也受到邀請，屆時計畫有望一同結合。

中原大學通識教育中心兼任副教授黃麗錦則談到，微中子可作為研究早期宇宙的工具。今年六月研究團隊發表相關發現，觀測到微中子的可能來源為110億年前的星系，當時哈爾岑也給予研究評價，認為此觀察很重要、提供未來很重要的觀測方向，也鼓勵團隊繼續投入，以確定微中子來自於哪些星系。