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2026年諾貝爾物理獎 比利時裔美物理學家研究微中子獲獎

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國麥迪遜威斯康辛大學學者、比利時裔物理學家哈爾岑獲得2026年諾貝爾物理學獎。圖／ 截自X@NobelPrize
美國麥迪遜威斯康辛大學學者、比利時裔物理學家哈爾岑獲得2026年諾貝爾物理學獎。圖／ 截自X@NobelPrize

瑞典皇家科學院6日宣布，美國麥迪遜威斯康辛大學學者、比利時裔物理學家哈爾岑獲得2026年諾貝爾物理學獎，以表彰其對冰立方微中子天文台的決定性貢獻，以及發現源自天體的高能微中子。

據諾貝爾官網資訊，諾貝爾物理學獎自1901年頒獎開始，截至2025年共頒獎119次，230人獲得殊榮。不過，由於美國物理學家與工程師巴丁是唯一兩度獲獎者，分別於1956年與1972年得獎，所以實際獲獎人數僅229人。

諾貝爾基金會9月18日宣布，2026年諾貝爾獎每個獎項的獎金將比往年增加100萬瑞典克朗，達到1200萬克朗。諾貝爾基金會執行長華內（Hanna Stjärne）說，由於今年恰逢諾貝爾獎125周年，為維護諾貝爾獎的長久意義，確保獎金的保值，因此將獎金提高100萬克朗。

瑞典皇家科學院6日宣布將2026年諾貝爾物理學獎頒給比利時物理學家哈爾岑。圖為頒獎典禮外的公告資訊。路透
瑞典皇家科學院6日宣布將2026年諾貝爾物理學獎頒給比利時物理學家哈爾岑。圖為頒獎典禮外的公告資訊。路透

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