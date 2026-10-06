諾貝爾醫學獎重大突破 用光當開關揭大腦運作之謎

美國學者戴瑟羅斯（Karl Deisseroth）及德國學者赫吉曼（Peter Hegemann）、內格爾（Georg Nagel）等三人在光控離子通道、光遺傳學醫學領域成就，榮獲今年諾貝爾醫學獎肯定。國內專家表示，此為劃時代技術，未來可望治療失智症、憂鬱症、巴金森氏症等神經性疾病。

精準操控神經迴路

正與戴瑟羅斯實驗室展開合作的中研院生物醫學科學研究所助研究員林宛蓁表示，光遺傳技術在神經科學應用上，具有突破性，只要選擇性地把工具放在想要操作的神經細胞，就能精準解析神經迴路間的交互作用。

林宛蓁說，二○二一年一項研究將光敏感離子通道表現在盲人視網膜上，藉由特製眼鏡，成功讓他們獲得部分視覺；目前已有新創公司嘗試以光遺傳技術製作人工耳蝸，改善失聰，以及應用在癲癇等疾病治療。

陽明交通大學生命科學院院長兼神經科學研究所講座教授連正章，為國內研究光遺傳技術的先驅，將此技術引進台灣，曾為戴瑟羅斯中文譯本著作「人類情感的億萬投射」撰寫序文。

連正章表示，光遺傳學的光敏感性離子通道技術已普遍用於神經科學領域研究，包括神經功能、神經迴路功能、單細胞功能，或涉及行為研究的心理學、神經科學及腦與心智方面。

連正章指出，戴瑟羅斯已將相關工具與平台申請專利，明確註明該項技術用在神經與精神疾病、疼痛等研究治療，已有不少學者以該工具進行藥物成癮、情緒障礙、憂鬱症或阿茲海默症等動物實驗。

人體應用仍待突破

台大腦與心智科學研究所副教授姚皓傑表示，動物實驗發現，光遺傳技術可以精準操作想調控的神經迴路，就像開關燈一樣快速，控制老鼠運動皮層，一開燈，老鼠就開始跑，一關燈，老鼠就休息，在驗證因果關係有很好的效果。但從動物實驗到人體應用仍有一段距離，因人體腦部組織相對複雜，若要建立光敏感通道，可能傷及腦部組織，要從臨床前動物實驗發展到人類應用，仍有技術落差。

姚皓傑在國外攻讀博士後時，曾與戴瑟羅斯合作一篇論文，他表示，該論文主要使用戴瑟羅斯開發的光遺傳學工具，該工具可透過光來操弄或調控神經迴路，且具有專一性，透過該工具可確定細胞和某些病徵或行為的因果關係，更加了解大腦與行為，已成為目前普遍應用的工具。

台灣科技媒體中心表示，戴瑟羅斯將受中研院前院長翁啟惠捐助設立的講座邀請，預計明年三月造訪中研院，擔任講者，傳授光遺傳技術。

林宛蓁說，戴瑟羅斯治學嚴謹，樂意與其他研究者分享他開發的工具與技術，讓光遺傳學的學門發揚光大。

連正章說，戴瑟羅斯屬於Ｉ型人格特質學者，多次在國際會議相遇，但他空檔休息時，總是一人坐在角落，個性內向低調，但卻是非常溫暖的人，常慷慨分享精神科病人故事，文筆一流。