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F-16新機尚缺電戰系統 專家：如名牌音響混接他廠音箱 效果需不斷調校

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中華民國空軍對美採購F-16戰機，首批兩架2日抵達台東志航空軍基地。聯合報系資料照
中華民國空軍對美採購F-16戰機，首批兩架2日抵達台東志航空軍基地。聯合報系資料照

F-16缺項交機，引發外界質疑，從首批F-16C/D BLK70並未裝配電戰系統來看，電戰系統研發整合，仍是遙遙無期。

有專家比喻，「這猶如名牌的音響主機，接上了不同廠家的混音器、擴大機、音箱，所遭遇到的問題。」

所以，得經過不斷的調校、修改，才能符合所望的效果與品質，否則，就選擇相同廠牌產品，沒有訊號干擾、相容與調校的問題。

熟悉戰機電戰系統的軍備界人士表示，F-16戰機為洛克希德馬丁製造，戰機上的AESA雷達則是諾斯洛普・格魯曼製造。而我國空軍為新採購的F-16新機，選擇的「蝮蛇之盾（Viper Shield，AN/ALQ-254）」電戰系統。則是L3公司所製造。

洛馬之所以延遲交機，部分原因是要負責透過機上任務電腦，將L3公司的AN/ALQ-254電戰系統，和諾斯洛普的AESA雷達作整合。因為電戰系統的運作，無線電頻率 （RF射頻），必須能在要AESA雷達波束之間，有效地發射與接收，而不至於產生相互干擾，或是功率衰減的狀況，兩者相輔相成。但洛馬在這方面技術遇到瓶頸，至今無法突破。

而美軍的F-16一樣為AESA雷達，但美軍採用的電戰系統是負責研發AESA的諾斯洛普所生產的AN/ALQ-257，雷達和電戰系統是同一廠所研發，電磁訊號頻率相容。

F-16 缺電 戰機

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