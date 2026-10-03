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F-16來了！軍迷開始期待專屬彩繪 有人敲碗虎斑、有人盼融入台東圖騰

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍台東志航基地過去的F-5E戰機曾有老虎彩繪意象，猛虎圖騰也成為不少軍迷對第7戰術戰鬥機聯隊的共同記憶，軍迷期待未來F-16 Block70若有特色塗裝，可延續這項部隊精神。聯合報系資料照
空軍台東志航基地過去的F-5E戰機曾有老虎彩繪意象，猛虎圖騰也成為不少軍迷對第7戰術戰鬥機聯隊的共同記憶，軍迷期待未來F-16 Block70若有特色塗裝，可延續這項部隊精神。聯合報系資料照

空軍以「鳳翔專案」向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，首批2架單座戰機昨天中午飛抵台東志航基地，隨著後續新機陸續返台、接裝成軍，除了新戰機性能受到關注，軍迷間也開始討論，未來駐台東的第7戰術戰鬥機聯隊F-16 Block70，是否會有代表部隊特色的專屬彩繪

昨天首批抵台的2架F-16C Block70，機號6727、6728，抵達後即進入後續接裝與換訓階段。空軍表示，後續將配合戰機陸續返國，投入新機接裝工作，循序推展各項整備，逐步形成戰力。

由於新機未來正式成軍後的特色塗裝仍受到軍迷關注，有軍迷期待，若空軍規畫專屬彩繪，不妨延續過去志航基地F-5E戰機的虎斑條紋意象，讓新世代戰機也能保有「猛虎出擊」的部隊精神。

也有航迷提出不同想法，認為台灣本土猛禽同樣可以成為F-16彩繪的設計靈感，例如熊鷹、林鵰或大冠鷲等猛禽，不僅具有台灣在地特色，也象徵強悍、敏捷與凌駕天際的氣勢，若能將猛禽意象融入F-16外型，呈現「熊霸天際、傲視群鷹」的視覺效果，也相當具有震懾力。

另外，也有台東民眾認為，花蓮空軍第五戰術混和戰鬥機聯隊過去的F-16戰機，就曾以阿美族戰神、守護神「馬拉道」（Malado）為意象，在垂直尾翼呈現橘紅色放射狀太陽圖騰，具有濃厚的東部地域特色。相關彩繪也曾被媒體報導為五聯隊具有代表性的特色塗裝。

民眾因此期待，未來台東第7戰術戰鬥機聯隊的F-16 Block70若有專屬彩繪，也能思考融入台東山海、原民文化或其他在地元素，打造具有台東辨識度的戰機塗裝，讓新戰機除了肩負空防任務，也成為台東天空另一項鮮明的文化意象。

空軍首批F-16C Block70戰機昨天飛抵台東志航基地，隨著新機陸續返台，軍迷也開始討論未來是否會出現具有第7聯隊特色的專屬彩繪。記者劉學聖／攝影
空軍首批F-16C Block70戰機昨天飛抵台東志航基地，隨著新機陸續返台，軍迷也開始討論未來是否會出現具有第7聯隊特色的專屬彩繪。記者劉學聖／攝影

花蓮第五戰術混和戰鬥機聯隊過去的F-16特色塗裝，曾以阿美族戰神、守護神「馬拉道」（Malado）為設計意象，在垂直尾翼呈現橘紅色放射狀太陽圖騰，展現東部地域特色。聯合報系資料照
花蓮第五戰術混和戰鬥機聯隊過去的F-16特色塗裝，曾以阿美族戰神、守護神「馬拉道」（Malado）為設計意象，在垂直尾翼呈現橘紅色放射狀太陽圖騰，展現東部地域特色。聯合報系資料照

F-16 彩繪 空軍 戰機

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