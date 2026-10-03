影／F-16C BLK70首批戰機返國 勇鷹機編隊空拍畫面曝光

空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首批2架單座戰機昨日返台，軍方派出志航基地當地的F-16AM戰機與AJT勇鷹高教機護航伴飛，今天釋出國内伴飛機群空拍影片與照片。

根據軍方釋出的照片，2架F-16C戰機背負機背適型油箱，翼下掛有3具副油箱及旅行莢艙，由國軍飛行員駕駛的6728號機領隊，與1架F-16AM戰機與2架AJT勇鷹機分別變換右梯隊形、大雁隊形。

軍方也特意釋出6728號機於儀表板前鋪有青天白日國旗，與僚機編隊的特寫畫面。

2架F-16C戰機昨日從關島起飛，於中午降落志航基地，軍方除了派出戰機伴飛、紀實，據傳也派出E-2K預警機擔任區域空域管制，確保交機返航任務一切順利。

空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首批2架單座戰機返台，軍方派出F-16AM戰機與AJT勇鷹高教機護航伴飛，並釋出編隊機群空拍影片與照片。圖／截自青年日報臉書

空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首批2架單座戰機返台，軍方派出F-16AM戰機與AJT勇鷹高教機護航伴飛，並釋出編隊機群空拍影片與照片，軍方也特意釋出6728號機於儀表板前鋪有青天白日國旗，與僚機編隊的特寫畫面。。圖／截自青年日報臉書