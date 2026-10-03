F-16新機抵台 在野：後續64架何時交貨

國防部對美採購的F-16C/D戰機，首批兩架單座戰機昨日中午由關島飛抵台東志航基地。賴清德總統透過臉書表示，這是提升台灣空防戰力的重要進展，也是展現自我防衛的決心，將持續深化台美安全合作。國民黨立委馬文君提醒，新戰機抵台值得高興，不代表過去幾年的延宕可以一筆勾銷，國防部應交代後續六十四架製造、出廠及交機進度，何時能全數交付？

新機滯留夏威夷 超過一個月

空軍以「鳳翔專案」對美採購了六十六架F-16C/D Block70戰機，原定今年底全數交付。直到昨天，首批編號六七二七、六七二八的F-16戰機，由南卡羅來納州格林威爾出發，經過德州，八月廿一日抵達夏威夷後滯留當地超過一個月，經過關島來到台灣。

昨日上午，機隊自關島起飛，歷經約三個半小時飛行，六七二八於十一時五十九分降落志航基地，緊接著六七二七也於十二時落地。

戰機伴飛 傳預警機升空管制

據了解，兩戰機分別由我國與美方飛行員駕駛，由美方飛行員任長機、我方飛行員任僚機；在戰機抵達前，空軍派出三架F-16AM戰機至防空識別區迎接伴飛，以及一架AJT勇鷹機空拍紀實；據傳，為防新機受干擾，空軍出動E-2K預警機升空管制空域。

兩架戰機在停放夏威夷時就已卸除原先機尾和機翼的遮蓋物，露出青天白日國徽。

賴總統表示，這批新式戰機具備先進雷達與航電系統，能提升偵測威脅及掌握空中情勢的能力，歡迎生力軍加入捍衛台海領空、守護自由與和平的行列；強化國防，提高武力侵犯台灣的代價，降低誤判及衝突的風險，讓和平更有保障。

外界關注六十六架的F-16能否後年前全數交貨，國防部長顧立雄昨在立院受訪表示，不會在年底之前只有這兩架，會持續對美協調後續的交付。

路透二日報導，對兩架F-16同日抵台，一美國國務院發言人說，「我們對台政策沒變」，美堅守以台灣關係法、美中三公報和對台六項保證為基礎的「一中政策」。「我們持續與印太的友人及盟友站在一起，推進共享的繁榮、安全和價值觀，那包含台灣」。

藍委：交付延宕 要有人負責

馬文君指出，首批抵台值得高興，但人民付出的納稅錢、國軍等待的戰力，政府都要負責到底；如今兩架到了，剩下六十四架更要準時到；補償要談出結果，延宕也要有人負責。

國民黨文傳會主委陳以信表示，這項軍購原定今年底完成全數交機，如今只到兩架，賴政府必須向國人說清楚，更應立即向美方交涉，要求提出明確交機時程。國民黨立委牛煦庭說，不只應該到貨，說好的第二階段發價書也應有結果，否則各項軍售是否淪為中美雙方談判籌碼的社會疑慮，只會與日俱增。

民眾黨創黨主席柯文哲昨表示，「天下沒有白吃的午餐」，國家花了二千四百億元買戰機，現在只來兩架，其他的什麼時候來？採購案已明顯拖延時間，要不要扣錢？政府要講清楚。