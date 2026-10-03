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F-16新機抵台 在野：後續64架何時交貨

聯合報／ 記者李人岳張文馨屈彥辰陳俊智、國際中心／連線報導
中華民國空軍對美採購F-16戰機，首批兩架昨天抵達台東志航空軍基地，編號六七二八戰機由我國飛官駕駛，駕駛台放置中華民國國旗。記者劉學聖／攝影
中華民國空軍對美採購F-16戰機，首批兩架昨天抵達台東志航空軍基地，編號六七二八戰機由我國飛官駕駛，駕駛台放置中華民國國旗。記者劉學聖／攝影

國防部對美採購的F-16C/D戰機，首批兩架單座戰機昨日中午由關島飛抵台東志航基地賴清德總統透過臉書表示，這是提升台灣空防戰力的重要進展，也是展現自我防衛的決心，將持續深化台美安全合作。國民黨立委馬文君提醒，新戰機抵台值得高興，不代表過去幾年的延宕可以一筆勾銷，國防部應交代後續六十四架製造、出廠及交機進度，何時能全數交付？

新機滯留夏威夷 超過一個月

空軍以「鳳翔專案」對美採購了六十六架F-16C/D Block70戰機，原定今年底全數交付。直到昨天，首批編號六七二七、六七二八的F-16戰機，由南卡羅來納州格林威爾出發，經過德州，八月廿一日抵達夏威夷後滯留當地超過一個月，經過關島來到台灣。

昨日上午，機隊自關島起飛，歷經約三個半小時飛行，六七二八於十一時五十九分降落志航基地，緊接著六七二七也於十二時落地。

戰機伴飛 傳預警機升空管制

據了解，兩戰機分別由我國與美方飛行員駕駛，由美方飛行員任長機、我方飛行員任僚機；在戰機抵達前，空軍派出三架F-16AM戰機至防空識別區迎接伴飛，以及一架AJT勇鷹機空拍紀實；據傳，為防新機受干擾，空軍出動E-2K預警機升空管制空域。

兩架戰機在停放夏威夷時就已卸除原先機尾和機翼的遮蓋物，露出青天白日國徽。

賴總統表示，這批新式戰機具備先進雷達與航電系統，能提升偵測威脅及掌握空中情勢的能力，歡迎生力軍加入捍衛台海領空、守護自由與和平的行列；強化國防，提高武力侵犯台灣的代價，降低誤判及衝突的風險，讓和平更有保障。

外界關注六十六架的F-16能否後年前全數交貨，國防部長顧立雄昨在立院受訪表示，不會在年底之前只有這兩架，會持續對美協調後續的交付。

路透二日報導，對兩架F-16同日抵台，一美國國務院發言人說，「我們對台政策沒變」，美堅守以台灣關係法、美中三公報和對台六項保證為基礎的「一中政策」。「我們持續與印太的友人及盟友站在一起，推進共享的繁榮、安全和價值觀，那包含台灣」。

藍委：交付延宕 要有人負責

馬文君指出，首批抵台值得高興，但人民付出的納稅錢、國軍等待的戰力，政府都要負責到底；如今兩架到了，剩下六十四架更要準時到；補償要談出結果，延宕也要有人負責。

國民黨文傳會主委陳以信表示，這項軍購原定今年底完成全數交機，如今只到兩架，賴政府必須向國人說清楚，更應立即向美方交涉，要求提出明確交機時程。國民黨立委牛煦庭說，不只應該到貨，說好的第二階段發價書也應有結果，否則各項軍售是否淪為中美雙方談判籌碼的社會疑慮，只會與日俱增。

民眾黨創黨主席柯文哲昨表示，「天下沒有白吃的午餐」，國家花了二千四百億元買戰機，現在只來兩架，其他的什麼時候來？採購案已明顯拖延時間，要不要扣錢？政府要講清楚。

F-16 台東志航基地 馬文君 夏威夷 賴清德

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