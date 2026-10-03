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F-16新機抵台 專家：缺電戰系統 遇干擾恐「失明」

聯合報／ 記者張文馨洪哲政李人岳／連線報導

台灣剛剛獲得的F-16C/D戰機並未搭載電戰系統，還待美方未來補上。兩名專家學者不約而同表示，這影響當然大。不具名專家指出，缺乏電戰系統的F-16戰機當然能起飛作戰，就要祈禱對方不要實施電戰攻擊，一旦遭遇，就如同走在路上被人拿強光照射，會造成短暫失明。

這名專家表示，沒有電戰系統，代表著當對方實施電波干擾時，我方無法反制，這就會輸人一截；舉例來說，這可能導致自身的航向、航速，以及目標移動的各項參數都會看不到。

國防院學者舒孝煌表示，若缺少電戰系統，戰機只能依靠自己的雷達預警接收裝置（ＲＷＲ）和機動迴避動作來閃躲敵方飛彈，但機動迴避動作萬一碰上先進的高機動性能飛彈，可能還是無法逃脫。尤其考慮到中共現在已經具備長射程飛彈，甚至可在遠距離發動「Ａ射Ｂ導」等各種戰術，我方戰機的電戰干擾能力就更形重要，若能在極遠距離就偵測到對方電子訊號並發動干擾，或許就能有效反制敵機。

不具名專家表示，一旦對方實施電戰干擾，不僅可能搜尋不到對方，也可能失去自己在空中的定位，雖然不會立即發生危險，聽戰管引導一樣飛得回來，但就是失去作戰能力。

外界質疑，F-16缺項交付的原因，與F-35的雷達生產受限於中國大陸就稀土鎵（Gallium）實施出口管制有關。軍備界人士表示，我國F-16新機電戰系統至今尚未研發成功，是洛馬系統整合技術問題，和稀土缺料無關。

軍備界人士指出，洛馬之所以延遲交機，部分原因是要負責透過機上任務電腦，整合L3公司的AN/ALQ-254電戰系統，和諾斯洛普的ＡＥＳＡ雷達。

他表示，因為電戰系統的運作，無線電頻率（ＲＦ射頻），必須要能在ＡＥＳＡ雷達波束之間，有效地發射與接收，而不至於產生相互干擾，或是功率衰減的狀況，兩者相輔相成；但洛馬在這方面技術遇到瓶頸，至今無法突破。

F-16 飛彈 F-35

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