29年前首次F-16交機 瞞天過海突襲式抵台

一九九七年四月十四日，首批兩架F-16降落嘉義基地，其中一架雙座F-16B後座，是我方的種子教官郝光明中校。由於此後飛運任務未再開放我方人員參與，郝光明成為中華民國空軍首位駕駛戰鬥機飛越太平洋的人。

郝光明回憶，那年一月接獲通知，將參與F-16第一趟飛交任務。他因此加速進行換裝訓練課程，四月一日與美方兩位飛官從亞歷桑那州的路克基地飛往德州達拉斯渥斯堡，接收新出廠飛機。然後經檀香山、關島，飛回台灣。

曾任空軍官校校長、國安局駐美特派員的退役中將田在勱，一九九○年代上校時代，任職於空軍總部武獲室。我國向美採購一百五十架F-16Ａ/Ｂ戰機的「鳳凰專案」，負責前面十九批七十四架戰機飛返台灣。近卅年後回顧往事，田在勱依然激動不已。

田在勱說，由於F-16具備空中加油能力，美方評估直接飛越太平洋到台灣，是最經濟的交機方式。我方乘機建議，應該讓國軍派員參與。美方同意之後，空軍就由赴美受訓的種子教官中選出郝光明，參與第一趟交機。

一九九七年四月十四日，田在勱與美國空軍負責本案的華裔中校張仲偉，在嘉義基地跑道尾等候。他們看著兩個黑點從遠方出現，落在跑道上逐漸減速，一直滑到面前，座艙內飛行員揮手致意。田在勱想到空軍爭取F-16歷盡辛苦，如今終於成真，他不禁與張仲偉當場相擁，兩人都淚流滿面。

首批F-16原訂十五日飛抵嘉義，但半途就走漏風聲。當時政府對相關消息還採極度保密，為了讓窺探者撲空，便與美方協調，讓飛機早一天返台。由於嘉義基地位於中山高速公路旁，聯隊長李貴發少將（後來官至中將副司令）特別開車上高速公路，「反覘」外界對機場內的視野範圍。當天飛機降落後，立刻滑入跑道尾的機堡，迅即開來四輛卡車擋在機堡前方。到了晚上再調來拖車，將飛機拉近棚廠，全程只讓最少人員得知。第二天上班時間一到，其他官兵看到棚廠內突然多了兩架F-16，都大吃一驚。