聽新聞
0:00 / 0:00

F-16C缺項交機！無電戰系統 測試也成謎

聯合報／ 記者洪哲政屈彥辰／台北報導
全新F-16C戰機。記者劉學聖／攝影 劉學聖
全新F-16C戰機。記者劉學聖／攝影 劉學聖

兩架F-16C戰機終於返抵台灣。據了解，這兩架F-16C戰機搭配AN/ALQ-254電戰系統，但目前戰機仍未裝配這套電戰系統，其他已交機國家也都是缺項交機，對這套新式的內置電戰系統，是否已通過美方測試，美方未有宣布，一直是個謎。媒體曾經詢問空軍相關進度，空軍司令部僅說明有關電戰能力與發展進度涉及機敏，不對外說明。

外傳因機上電戰系統尚未測試完成，艙內先以配重塊暫代。國防部長顧立雄昨在立法院受訪否認使用配重塊暫代一事，強調此為外面揣測，至於電戰系統的部分，製造商已在進行相關軟硬體測試，這是完全新購型飛機，整合很快會有些結果，現都依照管制的節點，進行電戰系統相關軟硬體測試，要跟新購型的飛機進行整合，如期進行中。

空軍曾說明，F-16C/D戰機將搭載內建蝮蛇之盾（Viper Shield，AN/ALQ-254）電戰系統，我國是第一批使用這型電戰系統的國家。但是即將返台的F-16C戰機，仍未配備空軍誇稱的電戰系統。

電戰系統的功能，有如戰機空戰防護盾，用來控制、利用或干擾敵方雷達與無線電波。

空戰時，戰機被對方飛彈鎖定的預警性能，攔截敵方通訊與訊號，反制敵方電子干擾等，都要仰賴戰機的電戰系統。

目前採購F-16C/D Block 70戰機的國家，並非都採購這套電戰系統，如無此需求的巴林、秘魯等國，但是台灣對應共軍先進戰機威脅，需配備電戰系統自衛。

F-16 顧立雄 國防部長 空軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

F-16C缺項交機 電戰系統是否已通過測試仍是謎

首批兩架F-16戰機來了！ 蝮蛇之盾電戰系統再等等

顧立雄：年底前不會只交付2架F-16C 電戰系統測試很快有結果

學者：F-16V blk70部署台東 延伸戰略縱深嚇阻共軍

相關新聞

F-16新機抵台 在野：後續64架何時交貨

國防部對美採購的F-16C/D戰機，首批兩架單座戰機昨日中午由關島飛抵台東志航基地。賴清德總統透過臉書表示，這是提升台灣空防戰力的重要進展，也是展現自我防衛的決心，將持續深化台美安全合作。國民黨立委馬文君提醒，新戰機抵台值得高興，不代表過去幾年的延宕可以一筆勾銷，國防部應交代後續六十四架製造、出廠及交機進度，何時能全數交付？

平衡台海！F-16新戰機抵台 背後是美印太謀算

為提升自我防衛能力，我國近年花大錢推動軍購和自製武器；海鯤號潛艦交船日期始終未能確定，好不容易爭取到的六十六架F-16C/D，在引頸期盼中先飛回兩架，背後有美方小心翼翼拿捏印太局勢的考量，對台灣來說，更是驗證操作能力的開始。

29年前首次F-16交機 瞞天過海突襲式抵台

一九九七年四月十四日，首批兩架F-16降落嘉義基地，其中一架雙座F-16B後座，是我方的種子教官郝光明中校。由於此後飛運任務未再開放我方人員參與，郝光明成為中華民國空軍首位駕駛戰鬥機飛越太平洋的人。

F-16新機抵台 專家：缺電戰系統 遇干擾恐「失明」

台灣剛剛獲得的F-16C/D戰機並未搭載電戰系統，還待美方未來補上。兩名專家學者不約而同表示，這影響當然大。不具名專家指出，缺乏電戰系統的F-16戰機當然能起飛作戰，就要祈禱對方不要實施電戰攻擊，一旦遭遇，就如同走在路上被人拿強光照射，會造成短暫失明。

F-16C缺項交機！無電戰系統 測試也成謎

兩架F-16C戰機終於返抵台灣。據了解，這兩架F-16C戰機搭配AN/ALQ-254電戰系統，但目前戰機仍未裝配這套電戰系統，其他已交機國家也都是缺項交機，對這套新式的內置電戰系統，是否已通過美方測試，美方未有宣布，一直是個謎。媒體曾經詢問空軍相關進度，空軍司令部僅說明有關電戰能力與發展進度涉及機敏，不對外說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。