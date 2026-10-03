F-16C缺項交機！無電戰系統 測試也成謎

兩架F-16C戰機終於返抵台灣。據了解，這兩架F-16C戰機搭配AN/ALQ-254電戰系統，但目前戰機仍未裝配這套電戰系統，其他已交機國家也都是缺項交機，對這套新式的內置電戰系統，是否已通過美方測試，美方未有宣布，一直是個謎。媒體曾經詢問空軍相關進度，空軍司令部僅說明有關電戰能力與發展進度涉及機敏，不對外說明。

外傳因機上電戰系統尚未測試完成，艙內先以配重塊暫代。國防部長顧立雄昨在立法院受訪否認使用配重塊暫代一事，強調此為外面揣測，至於電戰系統的部分，製造商已在進行相關軟硬體測試，這是完全新購型飛機，整合很快會有些結果，現都依照管制的節點，進行電戰系統相關軟硬體測試，要跟新購型的飛機進行整合，如期進行中。

空軍曾說明，F-16C/D戰機將搭載內建蝮蛇之盾（Viper Shield，AN/ALQ-254）電戰系統，我國是第一批使用這型電戰系統的國家。但是即將返台的F-16C戰機，仍未配備空軍誇稱的電戰系統。

電戰系統的功能，有如戰機空戰防護盾，用來控制、利用或干擾敵方雷達與無線電波。

空戰時，戰機被對方飛彈鎖定的預警性能，攔截敵方通訊與訊號，反制敵方電子干擾等，都要仰賴戰機的電戰系統。

目前採購F-16C/D Block 70戰機的國家，並非都採購這套電戰系統，如無此需求的巴林、秘魯等國，但是台灣對應共軍先進戰機威脅，需配備電戰系統自衛。