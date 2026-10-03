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平衡台海！F-16新戰機抵台 背後是美印太謀算

聯合報／ 本報記者程嘉文高凌雲張文馨
圖／IDF經國號粉專提供
圖／IDF經國號粉專提供

為提升自我防衛能力，我國近年花大錢推動軍購和自製武器；海鯤號潛艦交船日期始終未能確定，好不容易爭取到的六十六架F-16C/D，在引頸期盼中先飛回兩架，背後有美方小心翼翼拿捏印太局勢的考量，對台灣來說，更是驗證操作能力的開始。

台灣F-16機隊原為A/B Block 20，早已不敷因應台海威脅，台灣想對美採購F-35是事實，然而美國對台軍售，考慮的除了軍事需求，還有政治顧慮。

F-16C/D Block 70，號稱四點五代戰機，要對比的是對岸的五代戰機，略遜卻已足夠維護台灣空防安全。美方對台灣軍售，既是替台灣量身定做，也要顧慮北京的態度，兩岸軍力失衡，華府就會持續協助提升台灣自我防衛能力，但不會讓台灣超越，以免局勢失控。

舉例來說，美國過去嚴密監控台灣研發地對地飛彈，中情局滲透中科院的核武研發，都是避免台灣片面升高緊張；如今，解放軍力的質量逐漸壓制台灣，華府為確保台海和平穩定，以和平方式謀求最終解決方案，對台軍售會提高質量，但不會移除政治框架。

六十六架戰機本應在今年底全數交機完成，卻一延再延，在川習會後、九合一選舉前終於到兩架，減輕民進黨政府若干壓力，改變不了台海武力對比，但可在政治上緩和台灣對美國的不信任。

飛機昨天到了，有沒有足夠經驗老到的飛行員，有無可能有效結合友盟力量和系統，都是台灣需要繼續努力的目標。

國防部強調空軍戰機座艙比，部隊員額編現比，現實狀況是，空軍擴大招收新血，將大部分新進人力派往F-16，靠大量年輕尉官拉高平均值；作為單位領導中堅，飛行技術也最成熟的資深校級飛行員，往往在任官十四年約滿，或廿年到達終身俸門檻時，紛紛退伍轉往民航。

要真正留住戰鬥機飛行員，靠的不能只有加薪，還要讓他們不必在生涯規畫與報國理想二選一。或可仿效美國，飛行員即使退伍，仍可與軍方簽約擔任後備戰士，定期回部隊複訓，必要時可徵召執行任務。這需要國防部以外相關部會的配合，例如要求國籍航空業者在安排飛行班表時，讓公司的後備戰士能夠回軍複訓，並給予航空業者相應的稅費和航權優先等獎勵。

飛行員只是冰山一角，全台灣歡欣鼓舞迎接新戰機回台，也要思考兩岸問題的本質，非僅靠武力對峙，還需要政治智慧，化解愈來愈明顯的分歧。

F-16 印太 台海 華府 解放軍

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