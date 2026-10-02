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新型F-16抵台有機會成國慶彩蛋？慶籌會：還需跟國防部確認

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部次長、慶籌會秘書長吳堂安今受訪表示，今年國慶表演環節，除雷虎小組進場外，也有準備吊掛巨型國旗等，但F-16V部分，可能還要再跟國防部確認。記者張曼蘋／攝影
內政部次長、慶籌會秘書長吳堂安今受訪表示，今年國慶表演環節，除雷虎小組進場外，也有準備吊掛巨型國旗等，但F-16V部分，可能還要再跟國防部確認。記者張曼蘋／攝影

國慶大會將登場，國防部安排幻象2000、IDF經國號及F-16登場，外界關注我國向美國採購新型F-16戰機，是否有機會成為國慶彩蛋。內政部次長、慶籌會秘書長吳堂安今表示，今年國慶表演環節，除雷虎小組進場外，也有準備吊掛巨型國旗等，但新F-16部分，可能還要再跟國防部確認。

吳堂安表示，這次國慶表演環節，國防部包括雷虎小組進場之外，另也有準備相關吊掛巨型國旗等。但有關新F-16的部分，他可能還要再跟國防部確認。

至於今年國慶大會的表演橋段中，有直升機會空降在總統府救援。吳堂安說明，幾年前也有辦過，最近包括山域跟海域的救災，都仰賴內政部的空勤總隊，今年特別安排黑鷹直升機，來做模擬吊掛。

吳堂安也說，行政院多年前啟動「向山致敬」開放山林政策，空勤總隊幾年來在山域的救災非常頻繁，2020年就有類似表演橋段，不過，最主要在這次的行進動線，離場時會經過南北廣場，能讓所有在場的民眾了解到空勤總隊的救災方式，讓民眾體驗直升機聲音以及救災的臨場感。

吳堂安表示，除了空中看巨幅國旗吊掛進場外，今年也由陸軍官校來做國旗的展放跟布設，現場在看震撼力非常好，從空中拍也非常的漂亮。

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