F-16V blk70首批2架抵台 軍事迷和民眾:期待這一刻

台灣對美軍購66架F-16V（blk70）戰機，首批2架今日上午飛抵台東空軍志航基地。軍事迷漏夜奔台東捕捉歷史畫面，台東民眾也聚集基地附近，期待這一刻。

中午12時許，台東市中華大橋上聚集的軍事迷和民眾開始騷動，遠處傳來尖銳的戰機飛行聲音，眼力好的民眾高喊「來了、來了」，瞬間上百支「大砲」（相機長鏡頭）朝向台東市區上空，數秒鐘後，大家等待1個多月的「新朋友」陸續出現。編號6728的blk70戰機先進場，編號6727跟著降落志航基地。

今天上午7時許，台東志航基地附近的中華大橋、卑南溪出海口北側堤防、基地旁的空地陸續湧入軍事迷和台東民眾，有人路過聽說戰機將回來，也停車跟著等待，警方獲報後到場管制秩序。

「第5次飛奔台東了」住在花蓮的游姓軍事迷說，從8月至今，每次一風聲鶴唳（聽說戰機來了）就連夜跑到台東，從清晨守到下午3時過後才回民宿，「這次總算值得了」。

昨天晚上連夜從台北和友人一起開車夜奔台東的黃姓民眾說，昨天聽到消息就連絡朋友，輪流開車從宜蘭、花蓮到台東，清晨4時許就到志航基地附近，「大家都是軍事迷」，黃姓大學生也翹課跟著大家到台東。

軍事迷詹致中說，30年前他就去過美國接受和F-16戰機有關的受訓，今年剛好30年，所以很期待這新的F-16。

他說，這架新機比現在的F-16更先進，雷達不一樣，機背上加裝電戰莢艙，還有加裝適型油箱，航程更遠，攜帶的武器也更多。身為空軍的一分子，他相當期待新戰機加入國防行列，「所以今天清晨5時從高雄趕過來台東拍攝」。