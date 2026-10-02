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被戲稱「台啤一、二號」的F-16終返國 航迷：挽救很多人婚姻

聯合報／ 記者李人岳／台東即時報導
空軍首批兩架F-16C Block70 戰機滯留夏威夷超過一個月，航迷從垂直尾翼的停放位置追蹤戰機行蹤，還為此製作AI哏圖，自嘲美方利用F-16尾翼木板模型迷惑外界；兩架戰機還被冠上「台啤一號」與「台啤二號」的暱稱。圖／截自Johnny Hsu臉書社群專頁
空軍首批兩架F-16C Block70 戰機滯留夏威夷超過一個月，航迷從垂直尾翼的停放位置追蹤戰機行蹤，還為此製作AI哏圖，自嘲美方利用F-16尾翼木板模型迷惑外界；兩架戰機還被冠上「台啤一號」與「台啤二號」的暱稱。圖／截自Johnny Hsu臉書社群專頁

空軍以「鳳翔專案」首批2架F-16C單座戰機今天平安抵達台東志航基地。兩架戰機滯留夏威夷超過一個月，引發航迷戲稱要「擲筊」，向神明求教戰機行程。兩架戰機還被航迷冠上「台啤一號」與「台啤二號」的暱稱。

空軍在時隔29年後，再次接收全新戰機返國，全軍上下自然慎重其事，早在數月前便已籌備接機事實，不過首批戰機自8月啟程飛抵夏威夷後，先後因台灣及當地天候因素、航電機械問題即傳言中的川習會等插曲攪局，推遲超過一個月才成行。

據傳台美雙方對於接機事宜也有不同立場，使得相關安排始終難以定案，本周三國防部舉行例行記者會，空軍一反常態未派任何官員列席，使得戰機返國期程更撲朔迷離，直到周四確定返台前夕才終於通知媒體。

除了軍方對F-16 Block70翹首以待之外，在兩架新機傳出返國消息起，隨即引發軍事迷、航空迷密切關注，並拜科技之賜，時時鎖定航班追蹤網站，戰機一有啟程跡象，便奔赴台東等待，不過一個月來屢屢撲空，甚至有航迷為此打趣要「擲筊」，求教神明戰機的行程。

更有旅居夏威夷的熱情軍事迷，試圖從美軍基地棚廠縫隙間露出的F-16垂直尾翼，確定兩架國軍新機的蹤跡，一個多月來成為航迷的重要參考指標，航迷間還戲稱要以犒賞台灣啤酒作為打探消息的報酬，連兩架戰機也因此被航迷暱稱「台啤一號」與「台啤二號」的無線電呼號。

如今「台啤機隊」順利返抵國門，有航迷打趣空軍此次終於「挽救了許多男男女女航迷的婚姻」；空軍相關承辦官員的臉上也終於露出如釋重負的笑容。

空軍以「鳳翔專案」首批2架F-16C單座戰機今天平安抵達台東志航基地。兩架戰機滯留夏威夷超過一個月，引發航迷戲稱要「擲筊」，向神明求教戰機行程；還被航迷冠上「台啤一號」與「台啤二號」的暱稱。圖／IDF經國號粉專提供
空軍以「鳳翔專案」首批2架F-16C單座戰機今天平安抵達台東志航基地。兩架戰機滯留夏威夷超過一個月，引發航迷戲稱要「擲筊」，向神明求教戰機行程；還被航迷冠上「台啤一號」與「台啤二號」的暱稱。圖／IDF經國號粉專提供

F-16 台啤 婚姻

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