延宕3年2架F-16抵台 馬文君：不能只用「美方釋出善意」抵銷

我國向美國採購的66架F-16C/D Block 70戰機，首批2架今天抵台。國民黨立委馬文君表示，新戰機抵台值得高興，但首批2架抵台不代表過去幾年的延宕可以一筆勾銷，國防部應交代後續64架製造、出廠及交機進度，以及今年還有多少架能抵台、何時全數交付。

馬文君表示，空軍提升戰力、飛行員有新飛機可以飛，是全民共同期待的進展，但現在更重要的是後續交機進度。她質疑，原定2023年開始交機，如今拖到今年才迎來首批2架，延宕已達3年，國防部不能因為首批戰機抵台，就讓這段延宕過程被帶過。

她指出，日前傳出美方將協助我方向廠商爭取增加技術服務、備分零件及延長保固等「非現金補償」，國防部長顧立雄也表示，美方已釋出善意，具體方案仍在協商。

馬文君認為，爭取補償有其必要，但維修支援、零件及保固，都不能取代剩餘64架戰機明確的交付承諾。國防部應要求美方提出可追蹤、可檢驗的交機時程，說明如何確保後續交付不再延誤，也不受政治因素影響。

她也要求，補償內容與價值應攤開檢驗，包括增加多少零件、提供哪些服務、保固延長多久，以及哪些屬於原合約義務、哪些才是因延宕而額外取得的補償，都應說清楚，更要確認是否足以彌補延誤造成的損失。

馬文君強調，首批戰機抵台值得高興，但人民付出的納稅錢、國軍等待的戰力，政府都要負責到底。她表示，「兩架到了，剩下64架更要準時到；補償要談出結果，延宕也要有人負責。」