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2架F-16台美飛行員伴飛返國 4戰機+E-2K升空迎接防干擾

聯合報／ 記者李人岳／台東即時報導
空軍向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，首批2架單座戰機分別由台、美飛行員駕駛，平安降落台東志航基地。記者李人岳／攝影
空軍向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，首批2架單座戰機分別由台、美飛行員駕駛，平安降落台東志航基地。記者李人岳／攝影

空軍以「鳳翔專案」向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，首批2架單座戰機在今天中午平安降落台東志航基地。據了解，兩架戰機分別由我國與美方飛行員駕駛，空軍除了派出機群護航紀實，據了解也派出E-2K預警機執行空域管制，以防航程中遭遇干擾。

2架F-16C戰機於今日上午約8時30分左右從關島起飛，歷經約3個半小時飛行，首架6728於11時59分降落志航基地，緊接著編號6727也於12時時落地，兩架戰機歷經長時間飛行，並未以傳統的編隊衝場方式通過機場上空，而是單機「長五邊」航線直接進場落地。據了解，兩架戰機分別由台、美飛行員駕駛，由美方飛行員擔任長機、我方飛行員任僚機，不過軍方並未安排飛行員與媒體見面受訪。

特別的是，兩架戰機的機尾和機翼均已卸除原先的遮蓋物，展現出青天白日國徽。由我方飛行員駕駛的6728號機，延續從美國本土出發時的做法，在儀表板上鋪設一面國旗，並露出國徽。雖然兩架戰機已經返國，不過直到落地為止仍屬美方財產，必須待雙方點交驗收後，才算由我方正式接收。

兩架戰機除了醒目的「機背適型油箱」外，兩翼與機腹下個攜掛一具因應長途飛行的副油箱，右翼外側則掛有飛行員隨身物品的行李莢艙。

戰機落地後，軍方並未特別安排灑水禮等公開接機儀式，不過空軍仍派出志航基地所屬的3架F-16AM戰機起飛至防空識別區迎接伴飛，同時並派出一架AJT勇鷹機擔任空拍紀實。同時為防新機回台過程中遭受干擾，據傳空軍也出動E-2K預警機升空擔任空域管制。

兩架戰機平安落地後，在跑道末端完成安檢程序，直接滑入軍方安排的機庫，進行後續的檢整作業。空軍司令部表示，首批兩架單座F-16C Block 70戰機順利飛抵志航基地後。空軍將依計畫，執行接裝換訓，並循序推展各項整備工作，確保戰力逐步形成。　

空軍司令部說明，為強化整體空防戰力，空軍於112年12月1日，成立第七戰術戰鬥機聯隊；並區分三階段，編成轄下之作戰隊，分批派遣空、技勤人員，赴美接受換裝訓練。後續配合戰機陸續返國，各專業人員將投入新機接裝工作，期使戰機性能得以迅速發揮。　

扣除今日飛回兩架及一架雙座機在愛德華基地測電戰系統，空軍司令部強調，目前在美生產線上的F-16C/D Block 70戰機計63架，部分已至交機階段。空軍將持續配合美方專案辦公室規劃，依節點管制戰機飛交返國作業。

F-16 空軍 戰機 台東

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