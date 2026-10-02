首批兩架F-16戰機來了！ 蝮蛇之盾電戰系統再等等

等待多時，我國向美方軍購的F-16C/D Block70戰機今天終於回來了！ 塗裝中華民國國徽的兩架F-16戰機今午降落台東志航基地，編號6728儀表板上特別放置中華民國國旗，在國人引頸期盼下，乘載著滿滿的「中華民國」元素風光回國。

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6728與編號6727兩架戰機先後於11時59分與12時整降落。記者劉學聖/攝影

空軍以「鳳翔專案」向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，首批2架單座戰機在停留夏威夷超過一個月後，今天上午從關島起飛，歷經約3個半小時的飛行，中午帥氣降落台東志航基地，露出的青天白日國徽，特別顯目，眾人歡呼。兩架戰機分別由中、美飛行員駕駛，由美方飛行員擔任長機、我方飛行員任僚機，降落後進行交機儀式。

兩架F-16戰機預定搭配內建「蝮蛇之盾」（Viper Shield，AN/ALQ-254）電戰系統，我國是第一批使用這型電戰系統的國家，但兩架戰機目前仍未裝配，與其他已交機國家相同，都是「缺項交機」。這套新式的內置電戰系統系統，是否已通過美方測試，迄今成謎，空軍司令部僅說明有關電戰能力與發展進度涉及機敏，不對外說明。

電戰系統的功能，有如戰機空戰防護盾，用來蒐集或干擾敵方雷達與無線電波。空戰時，戰機被對方飛彈鎖定的預警性能，攔截敵方通訊與訊號，反制敵方電子干擾等，都要仰賴戰機的電戰系統。

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6728與編號6727兩架戰機先後於11時59分與12時整降落。記者劉學聖/攝影

國防部長顧立雄今天在立院受訪表示，年底前不會只有這兩架戰機交付， 後續會跟美方進行規畫，陸續都在生產線當中，時間會再跟美方協調；他否認機上因電戰系統尚未完成，以配重塊暫代，他強調電戰系統正與新購型飛機進行軟硬體測試整合。

我國斥資2472億元向美國採購F-16戰機的鳳翔專案，包括56架F-16C Block70，以及10架F-16D Block70，美國2019年8月批准售台，原訂交機期程是2023年至2026年，但首批兩架戰機拖延至今天才交機。

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6728與編號6727兩架戰機先後於11時59分與12時整降落，兩架戰機均已卸除原先的遮蓋物，露出青天白日國徽。記者劉學聖/攝影

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6728儀錶板上放置中華民國國旗。記者劉學聖/攝影

F-16戰機來了，對於我空防戰力是一大助力，將駐防台東志航基地，強化台灣東方、南方的海空域控制力，並補強幻象2000與經國號的不足，前者面臨系統老舊，後者航程與酬載量低。如今F-16終於開始交機，但飛官不足、人力斷層的隱憂，是國防部必須面對的嚴肅課題。