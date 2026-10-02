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首批2架F-16V blk70降落台東志航基地 台美共同點交

中央社／ 台東縣2日電

空軍對美採購66架全新F-16V（blk70）戰機，首批2架（編號6727、6728）今天中午12時左右依序飛抵並降落台東志航基地，滑行至機堡後將與美方共同點交；空軍強調，目前共63架在美生產線上，後續將依計畫執行接裝換訓確保戰力形成。

空軍代號「鳳展專案」，由美商洛克希德馬丁與漢翔，將140架F-16A/B戰機升級為F-16V（blk 20），已在民國112年12月全數完成；空軍也以代號「鳳翔專案」，斥資新台幣2472億2883萬元、109年至115年的持續性預算，籌購全新的66架F-16V（blk70）戰機。

針對全新的blk70戰機，首批2架（編號6727、6728）美東時間8月17日自美國德州起飛後降落夏威夷，歷經近1個半月的檢整，昨天自夏威夷飛往關島，並歷經多次空中加油，今天上午8時許自關島起飛，於中午12時許依序飛抵台灣，並降落台東志航空軍基地，可在機背上看見被稱為「肌肉」的適型油箱，及機腹、機翼下共配掛的3個副油箱；此外，飛返台灣的F-16V（blk70）由美方人員駕駛，且目前仍屬美方財產，因此戰機落地並滑行至機堡後，空軍將與美方進行點交。

空軍司令部也發布新聞稿表示，首批2架單座F-16V（blk70）戰機今日順利飛抵台東志航基地，空軍將依計畫執行接裝換訓，並循序推展各項整備工作，確保戰力逐步形成。

空軍說明，為強化整體空防戰力，空軍於民國112年12月1日成立第七戰術戰鬥機聯隊；並區分三階段，編成轄下的作戰隊，分批派遣空、技勤人員，赴美接受換裝訓練。後續配合戰機陸續返國，各專業人員將投入新機接裝工作，期使戰機性能得以迅速發揮。

空軍強調，目前在美生產線上的F-16V（blk70）戰機共63架，部分已至交機階段，空軍將持續配合美方專案辦公室規劃，依節點管制戰機飛交作業。

根據過往紀錄，F-16（blk20）在民國86年從美國飛回台灣時，共空中加油19次、平均約1小時加一次油，油量須保持安全範圍。返台航程分3段，分別是「德州沃斯堡至夏威夷希肯空軍基地」，飛行3784哩、耗時8小時50分、空中加油9次；「夏威夷至關島安德森空軍基地」，飛行3790哩、耗時8小時20分、空中加油6次；「關島至嘉義空軍基地」，飛行1744哩、耗時4小時40分、空中加油4次。

不過，由於F-16V（blk70）搭載適型油箱可增加航程，且相關技術也與blk20不同，因此實際的加油次數、耗時，仍視軍方是否進一步說明。

F-16

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