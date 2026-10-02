【即時短評】F-16新機風光返國 熟練的飛行員在哪裡？

我國近年花大錢外購或自製的武器，卻常遲遲不能交貨服役，尤其F-16今年9月前交機的承諾跳票，海鯤號潛艦更根本拿不出預定交船日期，無疑是國防部長顧立雄對外最難以回答的問題。如今F-16終於開始交機，代表陣痛期逐漸過去，然而飛官不足的問題，卻是國防部必須嚴肅面對的下一個隱憂。

對於外界質疑飛官人力狀況，國防部都強調「座艙比」、「編現比」極高，然而現實狀況是：空軍近年的確努力擴大招收飛行新血，並將大部分新進人力派往F-16。飛行部隊的整體編現比數字乍看亮眼，是靠大量年輕尉官拉高平均值；至於作為單位領導中堅、飛行技術也最成熟的資深校級飛官，卻往往在任官14年約滿，或20年到達終身俸門檻時，就大量退伍轉往民航。

空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，但退役空軍飛官透露，F-16機隊人員流失嚴重，須從IDF經國號徵調少、中校資深人員補充。記者劉學聖/攝影

在蔡政府時期，國防部大幅提升約滿飛官的「續服現役獎助金」，戰機中校飛官的每月收入，已不下於航空公司的副機師。但前者是在軍中的天花板，接下來有退無進；後者則是起跳的樓地板，更可一路飛到65歲退休。尤其多數軍官必須在50歲左右屆齡退伍，若到那時才想轉往民航，錄取機會已經大減。近年隨著新冠疫情結束，航空產業景氣爆棚，各公司都大舉招兵買馬，具備優秀英語能力的F-16飛官，自然成為「挖角重災區」。

國防部必須承認，光靠比拚薪資數字，其實很難留得住人。唯一可行的努力方向，是不讓飛官們的生涯規劃與報國理想，成為二選一的互斥關係，而應替他們創造雙贏的機會。例如仿效美國的空中國民兵，飛官即使從軍中退伍，仍可繼續與軍方簽約擔任「後備戰士」，定期回部隊複訓，必要時可徵召執行任務，而非一旦進了民航界，就與軍中一刀兩斷。

如此政策想要成功，不能只靠國防部，還需其他政府單位的配合。如交通部就必須參與，要求國籍航空業者在安排飛行班表時，必須讓公司內的「後備戰士」能夠回軍複訓；對於積極配合政策的業者，給予稅費減免或航權優先之類獎勵。

進一步說，不只是飛行員，整個國軍當下都面臨嚴重人力斷層。對此，改善待遇自是必要條件，但絕非充分條件。必須整個政府通力合作，才有可能解決問題。如果府院或其他部會，除了口頭聲援外只會作壁上觀，讓國防部與退輔會去單打獨鬥，狀況只會愈來愈惡化。