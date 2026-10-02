學者：F-16V blk70部署台東 延伸戰略縱深嚇阻共軍

首批2架F-16V（blk70）戰機今天飛抵台東志航基地。專家分析，新戰機常駐東部能延伸戰略縱深、逼退敵方，更能減輕機隊後勤負擔，強化東部海空防衛。不過，面對F-16V（blk20）、IDF與幻象戰機整體老化問題，國軍也應積極規劃下一代戰力。

空軍以「鳳翔專案」為代號，斥資新台幣2472億2883萬元、以109年至115年的持續性預算，籌購全新66架F-16V（blk70）戰機，首批2架單座機（編號6727、6728）日前從德州起飛，途經夏威夷、關島，並歷經多次空中加油，今天飛抵台東志航空軍基地。

退役空軍上校、F-16（Block20）戰機種子教官黃揚德接受中央社訪問時表示，新戰機部署台東可大幅提升東部海域兵力投放與作戰半徑。但對於F-16V blk70具備適型油箱（CFT），他提醒，作戰半徑雖可延伸至1200公里，因適型油箱無法於飛行中拋棄，所產生的阻力、額外重量亦會抵銷引擎推力進而削弱空優。

黃揚德以美軍F-15EX為例指出，美國國民兵曾建議不掛載適型油箱，而國軍屬防衛作戰，傳統戰機翼下副油箱具備隨時拋棄的彈性。

基地整備方面，黃揚德指出，台東志航基地由訓練單位轉型為戰鬥機聯隊已推進一段時間，空軍先前選員後，初期安排幹部於嘉義基地訓練，約1至2年前已返回台東，志航基地的戰備從未中斷，待新機返台後即可順利進行架次轉換。

國防部智庫、國防安全研究院學者揭仲分析，中共航艦戰鬥群、兩棲打擊群及遠征打擊群頻繁前往台灣東南部海域活動，去年12月演練兩棲打擊時，位置更設定在台灣岸置反艦飛彈射程之外，未來更多F-16Vblk70常駐東部，若配備空射型魚叉飛彈，將能在戰時有效逼退中共航艦與兩棲艦隊。

揭仲強調，從今年漢光演習可觀察到，維持東部海上交通線的開放是戰時海空軍的核心任務。平時在東部部署更多戰機，只要基地能維持順利起降，即可大幅增強國軍在台灣東南方的戰力，但要發揮此優勢的前提，在於飛行員員額必須補足。

國防院學者舒孝煌表示，F-16V blk70的操作介面與現役F-16A/B blk20差異不大，飛官能快速上手。新機機體壽限提升至1萬2000小時，配合L3Harris的AN/ALQ-254電戰蝮蛇之盾系統，能顯著舒緩現役機隊因應中共灰色地帶侵擾的後勤壓力。

面對現役F-16A/B blk20、IDF經國號與幻象2000戰機整體老化問題，舒孝煌建議，國軍應持續爭取引進長程精準對地、反艦彈藥，以及AIM-260聯合先進戰術空對空飛彈。同時，國軍也應積極規劃下一代戰力，包括評估自製或爭取美製5代戰機，並思考建構遠程火力、電戰與空中加油等輔助作戰支援能力，以對抗敵方威脅。