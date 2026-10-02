首批F-16V blk70抵台 4大重點一次看

空軍「鳳翔專案」對美採購66架全新F-16V（block70）戰機，首批2架（編號6727、6728）今天飛抵台東志航空軍基地，不僅象徵國軍戰力顯著躍升，更是台海防衛戰略部署重點。

中央社帶讀者從「戰略與外交」、「作戰與部署」、「經濟與後勤」與「濱海拒止與對陸打擊能力」等4大重點解析F-16V Block70重要性。

●戰略與外交：台美高度政治互信與F-35轉折

台美政治互信的實質指標：此軍購是美國「2019國防授權法」及「亞太再保證倡議」通過後，台灣首次提出的重大軍備（MDE，major defense equipment）採購，由於前述法案分別涉及強化台灣軍售法律地位，以及將台灣視為印太戰略夥伴，特別2019年是「台灣關係法」生效40週年，具有落實台美戰略安全合作的實質戰略意義。

捨棄F-35的務實考量：台灣過去雖曾向美國爭取F-35B垂直起降型戰機，但評估後選擇F-16VBlock70，主因在於「即時戰力形成」與「後勤相容性」。F-35價格昂貴、維修複雜，獲得時程過長；台灣已具備數十年操作F-16成熟經驗與基礎設施，Block70能以最低成本與最快速度無縫銜接，避免空防戰力出現空窗期。

●作戰與部署：符合未來戰場環境與台東志航戰術價值

精準應對現代空戰環境：F-16V Block70搭載AN/APG-83 AESA雷達、內建L3HarrisAN/ALQ-254（蝮蛇之盾）電戰系統以及JHMCS II頭盔，結合大推力的GE F110引擎以及適型油箱（CFT），可大幅提升戰機在電磁干擾環境下的視距外接戰與多目標打擊能力。

部署台東志航的東部屏障：隨著共軍航艦與海空兵力頻繁繞行台灣東部海域，以往被稱為「後方」的東部地區戰力布局已被打破。F-16V Block70進駐台東志航基地能精準補強花東空防缺口，並利用中央山脈的地理屏障維持戰術存活率。

基地轉型歷史任務：志航基地隨F-5E/F戰機退役及勇鷹高教機接棒，在接裝F-16V Block70戰機後，將正式由部隊訓練單位轉型為第一線主力作戰聯隊（第七戰術戰鬥機聯隊），大幅提高花東區域的空防作戰階級。

●經濟與後勤：高度投資效益與亞太維修中心

龐大機隊的規模經濟：新購66架F-16V Block70與現役升級的139架F-16V Block20，台灣將擁有總數高達205架的F-16V機隊，成為全球規模前列的F-16V使用國。

台灣曾投入高額經費參與F-16V研發，後因各國退出，形成台灣獨資參與，由於F-35戰機價格高昂，各國又陸續採購F-16V新機、或將老舊F-16性能提為V構型，依合約規定都要給付一定比例研發回饋金給台灣。據了解，至去年底為止，台灣獲得的研發回饋金數額已逾新台幣21億9730萬元，均依規定繳交國庫。

推動後勤維修本土化：龐大的F-16V機隊提供強大誘因與經濟效益，可望帶動國內國防產業（如漢翔公司）能量發展，不僅大幅降低營運與維持成本，更有助於在戰時具備戰損快速修復的自主能力。

●濱海拒止與對陸打擊能力

彈藥掛載全譜系擴充：F-16V Block70具備重型起落架與11個掛載點，可配置包括AIM-9X、AIM-120D、AGM-88、AGM-154C（JSOW）、JDAM以及空射型魚叉飛彈。

打擊能量戰術轉變：F-16V Block70搭配適型油箱後，作戰半徑可達900至1200公里，使空軍任務不再局限於防空的單純攔截，而是進一步具備對敵方沿海雷達設施進行源頭壓制，及對渡海船團實施遠程打擊的反擊能力。