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影／等了一個月！首批F-16V中午現身台東 軍迷歡呼：值得了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
首批2架F-16C Block 70戰機今天中午飛抵台東志航基地，戰機降低高度準備進場。記者尤聰光／攝影
首批2架F-16C Block 70戰機今天中午飛抵台東志航基地，戰機降低高度準備進場。記者尤聰光／攝影

台灣向美國採購的全新F-16C/D Block 70戰機，首批2架F-16C單座機、機號6727、6728，今天中午12時許飛抵台東志航基地，兩架新戰機現身台東上空後緩慢進場，基地外早已守候多時的軍事迷、航空迷及民眾紛紛舉起相機、手機捕捉畫面，現場歡呼聲此起彼落，共同見證新式戰機抵台的歷史性一刻。

兩架F-16C飛抵台東上空後，逐漸降低高度進場，早已守候在基地周邊的軍迷立即將鏡頭對準天空，連續捕捉戰機飛行及進場畫面，有人甚至為了這一刻等待了一個多月。當戰機逐漸接近基地，現場氣氛瞬間升高，不少人興奮歡呼，深怕一眨眼就錯過難得畫面。

一名軍事迷興奮表示，「守了1個月的時間，值得了！」終於親眼看到新機抵達台東，等待再久都值得；另一名軍事迷則說，F-16V Block 70機型真的很帥，期待後面更多新機加入台東，盡快完成訓練、成軍。

也有航空迷表示，這段時間幾乎每天都會打開Flightradar24追蹤兩架戰機動態，從美國一路關注到台灣，「今天終於如願以償，看到廬山真面目」。

另有支持國軍的民眾表示，這是自己國家的軍隊，當然要全力支持，希望新式戰機加入後能提升空防能力，「有了新戰機，最起碼讓中共軍機有所顧忌，不會輕易侵犯台灣。」

事實上，空軍昨天發布F-16C/D Block 70戰機返台消息後，來自全台各地的軍事迷、航空迷陸續出發，有人甚至連夜開車抵達台東，只為搶占基地外較佳位置。今天一早，志航基地周邊即可看到大批軍迷架設長鏡頭、手持相機及手機等待，中華大橋一帶也聚集不少人潮。

由於基地周邊人車明顯增加，警方也不時巡邏維持交通秩序，提醒現場民眾注意自身及交通安全。等待期間，只要基地內稍有動靜，軍迷便立即抬頭望向天空，彼此提醒戰機是否即將出現，現場瀰漫既期待又興奮的氣氛。

這批新機是台灣向美國採購66架F-16V Block 70戰機的一部分，未來將陸續交機並部署於台東志航基地。對長期關注軍機動態的台東軍迷而言，今天不只是兩架新戰機抵達，更象徵等待多時的新機正式落腳台東，隨著後續戰機陸續交付，台東天空也將迎來F-16V Block 70的新篇章。

首批F-16C Block 70抵台吸引大批軍事迷、航空迷聚集，警方也在中華大橋周邊巡邏維持交通及現場秩序，提醒民眾注意安全。記者尤聰光／攝影
首批F-16C Block 70抵台吸引大批軍事迷、航空迷聚集，警方也在中華大橋周邊巡邏維持交通及現場秩序，提醒民眾注意安全。記者尤聰光／攝影

首批F-16C Block 70返抵台東，來自各地的軍事迷、航空迷早早守候在中華大橋一帶，架起長鏡頭等待新戰機現身。記者尤聰光／攝影
首批F-16C Block 70返抵台東，來自各地的軍事迷、航空迷早早守候在中華大橋一帶，架起長鏡頭等待新戰機現身。記者尤聰光／攝影

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