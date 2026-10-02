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影／2架新購F-16回來了 垂直尾翼下現青天白日國徽
空軍以「鳳翔專案」向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，首批2架單座戰機在停留夏威夷超過一個月後，終於在今天由關島起飛，於今天中午平安降落台東志航基地。
2架戰機於今日上午約8時30分左右從關島起飛，歷經約3個半小時飛行，首架6728於11時59分降落志航基地，緊接著編號6727也於12時落地。兩架戰機歷經長時間飛行，並未以傳統的編隊衝場方式通過機場上空，而是單機「長五邊」航線直接進場落地。
特別的是，兩架戰機均已卸除原先的遮蓋物，露出青天白日國徽。不過直到落地為止仍屬美方財產，必須待雙方點交驗收後，才算由我方正式接收戰機落地後，軍方並未特別安排灑水禮等公開接機儀式，戰機在跑道末端完成安檢程序後，直接滑入軍方安排的機庫，進行後續的檢整作業。
據了解，兩架戰機分別由中、美飛行員駕駛，由美方飛行員擔任長機、我方飛行員任僚機，不過軍方並未安排飛行員與媒體見面受訪。
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