首批新購F-16今抵台 陳冠廷：川習會後 美中競爭結構沒有改變

我國對美採購之首批全新F-16C/D戰機即將抵台，民進黨立委陳冠廷今天表示，新戰機抵台列裝為台灣空防注入直接且正向的實質戰力，面對區域情勢變化，唯有扎實推進國防自主與軍備接裝，才是確保國家安全的最有力保障，也反映出「川習會」後美中競爭結構沒有改變。

陳冠廷指出，台灣空防戰力正邁入嶄新階段，國軍透過「鳳展專案」升級現役141架F-16A/B ，以及「鳳翔專案」新購66架 F-16C/D部署台東。他期盼空軍能以最高效率完成換裝與戰備列編，與既有機隊共同在台海周邊空域建構起縱深制空及維持一定空優。

陳冠廷分析，在剛落幕的「川習會」中，美方對台政策與軍售支持均未出現任何結構性動搖，顯見軍備交付與安全合作具備既定的制度承諾，不會因單次元首峰會而有所生變。美中維持常態化對話亦有助於避免戰略誤判，但兩強在印太區域的結構性競爭格局並未改變。

針對美方官員分析北京在2027年攻台機率降低，但若民進黨繼續於2028年維持執政恐增加動武風險一說，陳冠廷表示，推測終究只是推測，國防必須是實質的，與其整天推測他國或北京下一步要做什麼，台灣更應該專注在自身能做什麼，做好準備的唯一方式就是加強自身防衛實力。

陳冠廷表示，中國在無人載具領域的產製與技術實力已居全球前列，台灣必須加快建構不對稱戰力，今年度的國防追加預算也預計投入資源扶植本土企業、強化自主研發與自製生產的分散式無人載具產業鏈，他呼籲，在野黨應超越黨派全力支持追加預算順利通過，持續投資並落實自主產製能力，掌握自我防衛的主導權。