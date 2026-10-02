台東F-16V追機熱！首批新戰機將到...軍迷大砲鏡頭卡位

台灣向美國採購的全新F-16C/D Block 70戰機，首批2架F-16C單座機、機號6727、6728，今天上午預計飛抵台東志航基地。雖然戰機尚未現身台東天空，但消息已吸引全台軍事迷、航空迷及民眾關注，一早便有人從台北、台中、高雄及花蓮等地遠道趕抵志航基地周邊，頂著烈日守候，只為第一時間捕捉新機飛抵台東的畫面。

志航基地周邊一早已有軍迷架起長焦鏡頭，手持相機、手機等待，現場有人撐傘、有人戴帽遮陽，也有人乾脆站在路旁耐心等候。戰機尚未出現，大家只能不時抬頭望向天空，只要有人發現遠處出現疑似軍機蹤影，便立即拿起相機確認，現場瀰漫著既期待又緊張的氣氛。

一名從外縣市專程趕來的軍事迷表示，自己為了等待F-16V Block 70首批新機，已經關注了一段時間，得知今天可能抵達台東後，特別安排時間趕到現場，「等多久都值得」，就是希望親眼看到新機第一次降落志航基地。

另一名航空迷則表示，這段時間幾乎每天都會透過Flightradar24等飛航資訊平台關注相關動態，從美國交機到返台航程一路追蹤，「現在就是等它出現」，希望能在第一時間拍下新機抵達台東的畫面。

現場軍迷有人攜帶超長焦鏡頭，有人架設腳架，也有人以手機隨時準備拍攝。儘管烈日高照，大家仍不願離開守候位置，彼此交換掌握到的消息，只要基地周邊稍有動靜，便立即抬頭觀察天空。

一名支持國軍的男子說，F-16V Block 70是台灣向美國採購的新式戰機，未來將部署台東志航基地，特別到現場就是希望替國軍加油，也期待新機完成後續訓練及成軍，提升台灣空防能力。

隨著首批F-16V Block 70返台消息發布，全台軍迷紛紛關注新機動態，志航基地周邊今天也出現不少前來拍攝的民眾。警方同步加強巡邏，提醒現場民眾注意交通及自身安全，避免停車或聚集影響道路通行。

這批新機是台灣向美國採購66架F-16V Block 70戰機的一部分，未來將陸續交機並部署於台東志航基地。眼下戰機尚未現身，基地外的軍迷已頂著烈日耐心守候，大家共同等待的，就是天空中那兩架全新的F-16V首次出現在台東的一刻。