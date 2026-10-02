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回顧29年前首批F-16返台 郝光明成我空軍首駕戰機橫越太平洋飛行員

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
1997年，首批F-16飛返台灣，相關人員在機前合影：左一為田在勱、左三為郝光明。記者程嘉文／翻攝
1997年，首批F-16飛返台灣，相關人員在機前合影：左一為田在勱、左三為郝光明。記者程嘉文／翻攝

1997年4月14日，首批兩架F-16降落嘉義基地，其中一架雙座F-16B後座，是我方的種子教官郝光明中校。由於此後飛運任務未再開放我方人員參與，郝光明成為中華民國空軍首位駕駛戰鬥機飛越太平洋的人。

郝光明回憶，那年1月接獲通知，將參與F-16第一趟飛交任務。他因此加速進行換裝訓練課程，4月1日與美方兩位飛官，從亞歷桑那州的路克基地，飛往德州達拉斯渥斯堡，接收新出廠飛機。然後經檀香山、關島，飛回台灣。

最讓郝光明印象深刻的，是體會到兩國行政作業觀念的不同。他本來認為，自己身為飛運成員之一，美方會一併安排食宿交通。出發前兩天，同行美軍飛官問起是否已買機票，他才知道美方只負責自己人。空軍總部也是此時才曉得狀況，便要他自行張羅，回國再報帳。

第一天抵達達拉斯時，洛馬公司人員在場接機，並帶他們前往阿靈頓棒球場，觀賞職棒大聯盟遊騎兵隊的比賽。對於兩位美軍伙伴而言，此行宛如度假般輕鬆，沿途各站都住在希爾頓飯店。郝光明只能留在基地內招待所，因為無車代步，連在營內吃飯都很麻煩。他表示願自費跟著進城住旅館，但被美方拒絕，唯獨在檀香山，我方駐當地武官出面作保，把他送到與華航合作的假日酒店。當天下榻的機組員正好是老同學，帶著他在市區活動，才不至在基地角落坐困數日。

另一件讓郝光明印象深刻的是：以往在台灣飛行或赴美受訓，每趟飛行通常不超過兩小時，但達拉斯飛到夏威夷卻要八小時以上，他因此第一次嘗試在機上使用尿袋。然而F-16座椅向後傾斜30度，「方便」非常不方便。在嘗試幾次後，為了避免發生「慘案」，他只好一路硬憋到底。不料降落檀香山空軍基地，美軍已拉起布條歡迎，遞來一罐啤酒要他當場喝完，然後才指點他，廁所在遙遠的停機坪彼端。

第一趟F-16返國之旅，原訂4月15日由關島飛抵台灣，但因消息走漏，美方決定提前一天。當日嘉義剛下過雨，對於習慣亞歷桑那州萬里無雲的美軍飛官，不常遇到這種天氣，在地面管制官引導下完成降落。後來兩位美國飛官再度駕機飛運來台，特別準備小禮物，送給協助他們進場的女士官。

第一趟F-16返國行程。記者程嘉文／製圖
第一趟F-16返國行程。記者程嘉文／製圖

第一批F-16飛交作業的三名飛官：左起韓森少校、郝光明中校、米契爾中校。圖／郝光明提供
第一批F-16飛交作業的三名飛官：左起韓森少校、郝光明中校、米契爾中校。圖／郝光明提供

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